Kẻ giết người lộ diện

NHỮNG DẤU VẾT BẤT THƯỜNG

Nạn nhân của Phúc khùng là bà Phạm Thị Đâu (83 tuổi, ở KV3, phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn). Bà Đâu sống một mình trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm. Tủ thuốc lá đặt ngay cửa ra vào nhà là nguồn thu nhập chính của bà cụ này. Khoảng 4 giờ sáng 8-8, chị Phạm Thị Rân (cháu gọi bà Đâu bằng cô ruột) đến nhà thấy cửa ra vào chỉ khép hờ nên đi thẳng vào trong và thấy cô mình nằm trên giường. Tưởng bà Đâu còn ngủ, nhưng một lúc sau thấy bà nằm im nên chị Rân lay gọi và lúc này mới biết bà đã chết.

Với một người trên tám mươi tuổi, sống một mình thì việc đột tử không phải là cá biệt. Vì nghĩ như vậy nên người thân bà Đâu lo dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị hậu sự cho người quá cố. Khoảng 17 giờ ngày 8-8, việc tẩn liệm bà Đâu được bắt đầu và lúc này người nhà mới phát hiện trên vai phải và ngón cái, ngón trỏ bàn tay phải của tử thi có dấu vết bất thường. Cộng vào đó, có người hàng xóm phát hiện khoảng 22 giờ ngày 7-8 có một thanh niên vào nhà bà Đâu làm gì không rõ nhưng ở trong đó hơn 15 phút mới đi ra.

Những thông tin không bình thường về cái chết bất ngờ của bà Phạm Thị Đâu đã được nhanh chóng chuyển đến Công an TP. Quy Nhơn và CA tỉnh Bình Định. Ngay tối hôm đó Công an tỉnh Bình Định đã khẩn trương tiến hành khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cụ Đâu. Kết quả khám nghiệm, ngoài những dấu vết hình thành do bị một lực tác động mạnh gây tụ máu đã phát hiện trước đó, hội đồng khám nghiệm phát hiện trên đầu nạn nhân có năm dấu tụ máu khác. Những dấu vết không bình thường đó không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của cụ Đâu. Kết quả giải phẫu tử thi cho thấy, phổi và não nạn nhân bị phù do thiếu oxy và cái chết của cụ được kết luận do bị ngạt thở.

Phân tích tài liệu thu thập ban đầu và kết quả khám nghiệm tử thi, lãnh đạo công an tỉnh nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng; thủ phạm là người địa phương, lợi dụng quen biết để tiếp cận và bất ngờ gây án nên không có phản ứng từ phía nạn nhân, không gây tiếng động mạnh. Từ đó đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh phối hợp cùng Công an TP. Quy Nhơn khẩn trương điều tra, truy xét số đối tượng nghi vấn tại địa phương, nhanh chóng làm rõ thủ phạm nhằm ổn định dư luận. Lực lượng trinh sát hình sự, điều tra viên công an tỉnh, Công an TP. Quy Nhơn được tung xuống địa bàn, các biện pháp nghiệp vụ cần thiết được triển khai đồng loạt.

LỘ DIỆN HUNG THỦ

Được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân, sau ba ngày kiên trì xác minh, trinh sát đã tập trung nghi vấn vào Nguyễn Văn Hòa, tức Phúc khùng. Phúc khùng đạp xích lô, cụ Đâu là khách thường xuyên của y. Sau ngày cụ Đâu chết, Phúc khùng tránh mặt mọi người, không tham gia bàn tán như nhiều người khác về cái chết của cụ Đâu. Mấy ngày qua, từ sáng sớm Phúc khùng đã đạp xích lô đi, đến trưa về ăn cơm xong lại đi ngay, có hôm đến khuya mới về trong trạng thái say xỉn.

Trưa 12-8, trinh sát hình sự Công an TP. Quy Nhơn đưa Phúc khùng về trụ sở để đấu tranh. Từ đó đến tối 13-8, Phúc khùng đã khai nhận hành vi phạm tội của y. Khoảng 22 giờ ngày 7-8, Phúc khùng đi mua thuốc lá nhưng ngoài đường không còn nơi nào mở cửa nên tìm đến nhà cụ Đâu. Y mua 2.000 đồng thuốc lá, trả tiền bằng tờ giấy bạc 5.000 đồng. Phúc khùng vừa nhận 3.000 đồng thối lại bỏ vào túi quần thì bà Đâu kêu thối nhầm, bảo đưa bà kiểm tra lại. Phúc khùng không đồng ý, dùng tay hất bà Đâu ngã ngồi trên võng và ngã xuống nền nhà phía sau. Sau cú ngã, bà Đâu nằm im, Phúc khùng lại gần kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã chết nên bế lên giường đặt ngay ngắn rồi lặng lẽ ra về.

Mặc dù Nguyễn Văn Hòa (Phúc khùng) nhận tội và lời khai tuy phù hợp với hiện trường, nhưng vẫn còn nhiều điểm chưa trùng khớp. Do đó, để kết luận phương thức, động cơ, mục đích gây án của Phúc khùng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ.

Theo MAI LINH GIANG (CATP)