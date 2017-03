Kẻ giết người ra đầu thú sau 14 năm lẩn trốn

Cách đây 14 năm (ngày 15/10/1999) Phạm Thanh Long là công nhân công ty cầu đường Nghệ An đến nhà anh Phạm Văn Tuấn, trú xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, Nghệ An uống rượu. Trong lúc “chén chú chén anh”, anh Tuấn đã đòi Long trả 100.000 đồng do Long mượn của anh Tuấn trước đó.

Bực mình chuyện chủ nhà đòi nợ trong lúc uống rượu nên Long đã rút dao đâm anh Tuấn tử vong. Sau khi đâm chết anh Tuấn, Phạm Thanh Long đã trốn khỏi địa phương vào Tây Nguyên sinh sống.

Sau 14 năm lẩn trốn pháp luật trong nỗi lo sợ, dày vò bản thân và thương nhớ gia đình, mới đây, Phạm Thanh Long đã đến cơ quan Công an đầu thú.





Theo Lam Hồng (CAND)