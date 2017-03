Kẻ giết người trong khách sạn

Trực ban nhận được tin báo của Công an huyện Ngọc Hồi, tại phòng 303 Khách sạn Đăng Khoa (huyện Ngọc Hồi) phát hiện một xác chết là nam giới đang nằm dưới sàn nhà, trên người nạn nhân chỉ mặc một chiếc quần dài...



Nguyễn Hữu Đức Hạnh

Qua công tác khám nghiệm hiện trường và các bằng chứng khác, cơ quan công an khẳng định đây là vụ giết người rất manh động. Nạn nhân chết do bị hung thủ dùng dây điện siết cổ. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Châu (SN 1952, trú tại 46/10 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai), làm nghề cho thuê xe ôtô. Qua công tác điều tra được biết sáng 30-12-2011, ông Châu đi ôtô biển kiểm soát 81L-3839 (xe mượn) chở một người khách là nam giới từ Gia Lai lên huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đến 14 giờ 30 ngày 30-12-2011, ông Châu cùng người khách này vào thuê phòng 303 Khách sạn Đăng Khoa để nghỉ. Chiều 31-12-2011, bà Trần Thị Mộng Kim (vợ ông Châu) nhiều lần không liên lạc được nên sốt ruột. Trưa 1-1-2012, bà Kim bắt xe đi Ngọc Hồi tìm ông Châu. Tại khách sạn, bà phát hiện ông Châu đã bị giết.

Cơ quan cảnh sát điều tra nhận định đây là một vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, thủ phạm đã có sự chuẩn bị điều nạn nhân đến địa phương khác để giết, lấy đi của nạn nhân một chiếc áo trong đó có hai điện thoại di động và một sợi dây chuyền vàng. Hung thủ khi vào khách sạn không chịu đưa chứng minh nhân dân cho lễ tân là có ý đồ che giấu tung tích. Tại hiện trường, các trinh sát chỉ thu được chiếc cúc áo, còn chiếc áo nạn nhân biến mất, tuy nhiên số tiền gần 10 triệu đồng của nạn nhân trong túi quần và chiếc ôtô vẫn còn, do vậy việc đưa ra một hướng điều tra chính xác là hết sức khó khăn.

Tại Gia Lai, tổ công tác gồm thượng tá Nguyễn Văn Đồng - Phó trưởng phòng CSĐT, thiếu tá Lê Thanh Hải và đại úy Phan Tiến Dũng phối hợp cùng Công an Gia Lai điều tra các mối quan hệ làm ăn phức tạp của nạn nhân và đã dựng được chân dung của hung thủ.

20 giờ ngày 4-1-2012, tại một địa điểm hung thủ đang ẩn náu (nhà người quen) thuộc xã Phú Mỹ 1, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, tổ trinh sát đã bắt được tên giết người, thu sợi dây chuyền vàng của nạn nhân.

Tại cơ quan công an, thủ phạm khai nhận: hắn tên thật là Nguyễn Hữu Đức Hạnh, SN 1966, ngụ xã Song An, huyện An Khê, tỉnh Gia Lai, có nghề làm mộc dân dụng, thường xuyên đi lại mua bán gỗ ở thành phố Pleiku. Tại đây, Hạnh quen biết và thiết lập mối quan hệ làm ăn với ông Nguyễn Văn Châu. Tháng 11-2011, Hạnh đưa cho ông Châu 30 triệu đồng để hùn vốn mua trầm hương bán kiếm lời. Sau đó một tháng, ông Châu không mua được trầm nên Hạnh đòi tiền. Không trả tiền, ông Châu còn có lời lẽ gay gắt với Hạnh. Sau năm lần bảy lượt đòi tiền không thành, khoảng 8 giờ ngày 30-12-2011 Hạnh đến nhà yêu cầu ông Châu lấy ôtô chở lên huyện Ngọc Hồi để tìm mối mua trầm. Nếu mua không được thì ông Châu phải giải quyết số tiền mà Hạnh đã góp trước đây.

Khi lên đến Ngọc Hồi, hai người thuê Khách sạn Đăng Khoa để nghỉ. Tại đây khi đề cập đến chuyện trả tiền, giữa Hạnh và ông Châu phát sinh mâu thuẫn, ông Châu thách thức Hạnh. Tức giận, 14 giờ ngày 31-12-2011 Hạnh dùng dây điện siết cổ ông Châu đến chết. Sau khi gây án, khoảng 16 giờ cùng ngày Hạnh lấy 1 sợi dây chuyền vàng và 2 điện thoại di động cùng chiếc áo của nạn nhân rồi rời khách sạn, đón xe khách về Gia Lai, sau đó về Bình Định vào nhà người quen để trốn.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố bị can Nguyễn Hữu Đức Hạnh về tội giết người. Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã biểu dương, khen ngợi CBCS Phòng CSĐT đồng thời đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án.



Theo THÁI HÒA (CATP)