Kẻ giết người trong khách sạn Bình Dương ra đầu thú

(PL)- Tối 22-4, một nguồn tin cho biết sau một ngày đêm lẩn trốn, nghi can Nguyễn Nghĩa (ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) sát hại anh Nguyễn Thành Đạt trong khách sạn SB ở thị xã Dĩ An, Bình Dương đã đến Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đầu thú.



Nghĩa ra đầu thú tại công an Nha Trang Theo điều tra ban đầu, chiều 21-4, anh Đạt lấy một số tiền và nói với người nhà là đi gặp Nghĩa để bán Wingame (tiền ảo game). Đến 18 giờ cùng ngày, chưa thấy anh Đạt về nên anh của Đạt và người nhà gọi điện thoại cho anh Đạt nhưng không liên lạc được. Mọi người tỏa đi tìm nhưng không thấy. Khi đi ngang qua khách sạn SB, anh của Đạt thấy xe máy của em nên vào hỏi. Nhân viên khách sạn đưa anh này lên phòng kiểm tra. Gọi cửa không được, nhân viên khách sạn dùng chìa khóa mở cửa vào bên trong thì phát hiện anh Đạt nằm bất động trên sàn nhà, toàn thân có nhiều vết đâm chém.

Công an đã thu thập hình ảnh camera khách sạn và truy bắt hung thủ. Biết khó trốn, Nghĩa ra đầu thú. Bước đầu, Nghĩa khai nhận biết anh Đạt có tiền và nhiều điện thoại nên lừa anh vào khách sạn. Tại đây, Nghĩa đã dùng dao sát hại nạn nhân rồi lấy tiền, điện thoại bỏ trốn ra Nha Trang. • Chiều 22-4, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án giết người tại ki-ốt tạp hóa (đường số 22, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một). Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Ngọc Tú (32 tuổi).

Công an khám nghiệm vụ chủ quán tạp hóa bị sát hại. Ảnh: VŨ HỘI Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, bé gái ba tuổi con chị Tú đi chơi bên hàng xóm về phát hiện mẹ nằm ở khu vực nhà vệ sinh nên đã chạy ra ngoài khóc.

Ngay sau đó, hàng xóm chạy đến kiểm tra thì phát hiện chị Tú đã bất động, trên người có nhiều vết thương liền hô hoán. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Những người sống cạnh đó cho biết chị Tú có hai con gái, cháu lớn tám tuổi, nhỏ ba tuổi, chồng chị làm công nhân. Hằng ngày người chồng đưa con gái lớn đến trường học rồi đi làm, còn chị ở nhà buôn bán tạp hóa và trông con gái nhỏ. “Hằng ngày thấy chị ấy có đeo bông tai vàng nhưng khi mọi người phát hiện sự việc thì không thấy tài sản này nữa” - một người thân của nạn nhân cho biết. VŨ HỘI