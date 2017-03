Kế hoạch lừa cảnh sát của kẻ sát nhân

Chiếc két sắt bị Quỳnh phá nát, cướp tài sản.



Theo Dân Việt

Khoảng 19h ngày 30/6, cảnh sát nhận được tin bà Nguyễn Thị Ký (67 tuổi, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) tử vong tại nhà, có dấu hiệu bị giết.Kết quả khám nghiệm cho thấy, bà Ký bị dùng vật cứng đập vào gáy, vào cổ dẫn đến tử vong. Két sắt bị phá tung, 2 cây vàng, một số dây chuyền cùng 110 triệu đồng bên trong biến mất. Theo nhận định của cơ quan điều tra, có thể do bị bại lộ, tên trộm đã sát hại chủ nhà.Nguyễn Trọng Quỳnh (ở gần nhà bà Ký) bị đưa vào vòng nghi vấn.Trung tá Nguyễn Phương Nam (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết Quỳnh từng có một tiền án về trộm cắp tài sản. Trong đêm xảy ra vụ án mạng, khi bị cảnh sát mời lên làm việc, Quỳnh không có mặt ở nhà.Tuy nhiên sau đó, Quỳnh đã chủ động gặp công an, trình bày rất hợp lý về việc sử dụng thời gian vào thời điểm xảy ra vụ án mạng như đi ra khỏi nhà lúc mấy giờ, gặp ai, làm gì…để làm bằng chứng ngoại phạm. Qua lời khai ban đầu thấy không có dấu hiệu gì đặc biệt, cơ quan điều tra cho Quỳnh về.Sau một thời gian theo dõi, củng cố chứng cứ, cảnh sát xác định Quỳnh chính là nghi can gây ra vụ giết người cướp của táo tợn. Tối 3/7, Quỳnh bị bắt. Khám xét nhà Quỳnh, cảnh sát thu giữ được đa phần tang vật của vụ án.Quỳnh khai biết con dâu và 3 đứa cháu bà Ký đi nghỉ mát, con trai đi vắng nên đột nhập vào nhà bằng lối cửa sau. Quỳnh bịt mặt, đeo găng tay, giấu con dao dài trong chiếc ba lô.Anh ta lẻn lên tầng 2 lục soát và lấy được một điện thoại di động. Xuống tầng 1, phát hiện chiếc két để ở gầm cầu thang, Quỳnh dùng dao cậy khóa. Bà Ký đang ngồi xem tivi ở phòng khách nghe tiếng lách cách đã vào xem.Bị phát hiện, Quỳnh dùng sống dao đánh khiến bà gục ngã tại chỗ. Quỳnh đi ra phía sau nhà tìm được một xà beng để phá két lấy đi tài sản bên trong. Khi Quỳnh rời nhà bằng lối cửa sau, một người nhìn thấy anh ta nhưng sợ hãi không hô hoán.