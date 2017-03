Kẻ làm 4 nữ sinh dính bầu bị triệu tập

Như đã đưa tin, ngày 10/6/2011, Thượng tá Nguyễn Văn Cự - Trưởng Công an huyện Tiên Phước, Quảng Nam cho biết đã nhận được đơn tố cáo của gia đình cháu N.T.M.K. và T.T.T.Tr. phản ánh về việc các cháu bị 1 người tên Nguyễn Tấn Trung (21 tuổi, trú thôn 3, Tiên Phong) cưỡng hiếp dẫn đến có bầu.

Trong quá trình điều tra, một cán bộ công an huyện Tiên Phước (đề nghị không nêu tên) cho biết: Ngoài K. và Tr. ra, Trung cũng đã quen với một học sinh khác tại xã Tiên Lộc (huyện Tiên Phước) và một nữ sinh khác ở huyện Phú Ninh.

Trong đó, cô bé ở xã Tiên Lộc có bầu 3 tháng và đã phá thai. Hai người bị hại này hiện vẫn chưa có đơn trình báo.

Thượng tá Nguyễn Văn Cự - Trưởng công an huyện Tiên Phước khẳng định: Trước khi có đơn trình báo của gia đình các nạn nhân, công an huyện đã cử lực lượng trinh sát nắm tình hình qua thông tin dư luận và tiến hành điều tra.



Hiện cơ quan công an huyện đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình cháu N.T.M.K. và T.T.T.Tr. phản ánh về trường hợp các cháu bị Trung hãm hiếp dẫn đến mang thai.



“Chúng tôi đang triệu tập đối tượng lấy lời khai và tiến hành điều tra làm rõ để xử lý theo qui định của pháp luật” - Thượng tá Cự khẳng định.

Theo Vũ Trung (VNN)