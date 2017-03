Kẻ lừa đảo đội lốt thầy tu

Vào tháng 4-2013, qua sự giới thiệu của người quen và tưởng Sang là tăng chúng, ông Võ Văn Mười (SN 1972, ngụ thị trấn Tầm Vu, Châu Thành, Long An, tạm trú tại ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, Hóc Môn) gặp và nhờ Sang làm thủ tục xin đăng ký bảng hiệu thành lập Tịnh thất Bửu Tạng. Sang đồng ý làm với giá tiền là 5 triệu đồng. Khoảng 15 ngày sau, khi đã nhận đủ tiền Sang đưa cho ông Mười hồ sơ cấp bảng hiệu thành lập Tịnh thất Bửu Tạng (gồm 5 loại giấy, trong đó có giấy phép đăng ký bảng hiệu thành lập tịnh thất, đều có ký tên và đóng dấu của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tại TPHCM). Ngày 25-8-2013, Sang liên lạc với ông Mười nói cần bổ sung thêm giấy tờ cho đủ thủ tục và yêu cầu đưa thêm 1 triệu đồng... Thấy nghi ngờ, ông Mười đã liên hệ với Ban đại diện Phật giáo huyện Hóc Môn để kiểm tra thì phát hiện số giấy tờ trên là giả mạo. Ngày 27-8-2013, Sang đến nhà gặp ông Mười để giao thêm giấy tờ và nhận tiền thì bị cơ quan công an mời về trụ sở làm rõ.

Nguyễn Thanh Sang tại cơ quan CSĐT

Trước cơ quan CSĐT, Nguyễn Thanh Sang đã khai nhận hành vi làm giả giấy tờ của tổ chức Phật giáo để chiếm đoạt tài sản. Trước đó vào tháng 7-2013, qua ông Mười, ông Nguyễn Công T. (SN 1962, ngụ tại ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, Hóc Môn) đã nhờ Sang làm hồ sơ thủ tục xin cấp giấy gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sang đã làm giả giấy tờ lừa đảo 8 triệu đồng.

Đầu tháng 8-2013, Sang còn nhận làm đơn xin giấy gia nhập giáo hội và giấy giới thiệu Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương cho ông Phùng Văn Đ. (SN 1959, ngụ xã Lương Phi, Tri Tôn, An Giang). Sau khi làm xong số giấy tờ giả, Sang đút túi 5 triệu đồng. Hiện số tiền 19 triệu đồng chiếm đoạt của ba nạn nhân trên, Sang đã tiêu xài hết.

Qua xác minh, Công an Hóc Môn phát hiện Sang chỉ là kẻ lừa đảo. Khám xét nơi ở của Sang, Công an Hóc Môn thu giữ ba con dấu bằng nhựa màu đỏ có ghi dòng chữ “Ban trị sự Tỉnh hội”, chùa Giác Hoàng và “Tỳ theo Thích Tâm Nhựt”, một giấy xác nhận giới tử Kỳ Theo Thích Bảo Hiếu có dấu và chữ ký của một thượng tọa, đều được Sang mua “trôi nổi”. Hiện Công an Hóc Môn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ai là nạn nhân của Sang, xin liên hệ Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an Hóc Môn (gặp đồng chí Hùng, cán bộ điều tra) để cung cấp thông tin.



Theo Nguyễn Hiếu (CATP)