Kẻ lừa đảo mang tên “Phi đội gà bay”

Theo hồ sơ của Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cuối năm 2012, một số người sử dụng internet, vào tài khoản facebook có tên “Phi đội gà bay” (tên một bộ phim hài hước kể về một đàn gà cố gắng trốn thoát khỏi một trang trại chăn nuôi) và đọc được một số bài viết về kinh Phật hữu ích, ký tên tác giả là Vĩnh Hoàng Đăng Khôi nên rất quan tâm. Chủ nhân này thông báo là sẽ xem tử vi cho 10 người đăng ký đầu tiên.

Một trong những biên lai nộp tiền của người nhà nạn nhân vào tài khoản kẻ lừa đảo

Sau đó, một số người đã cung cấp thông tin cá nhân để nhờ “Phi đội gà bay” giúp đỡ, trong đó có chị Nguyễn Thị Diễm Nhung (SN 1983, quê tỉnh Quảng Nam, hiện ở Nhật Bản). Biết rõ thông tin và cho rằng chị Nhung có cuộc sống khá giả, cuối tháng 12-2012, Khôi liên lạc với chị Nhung và cho biết trong vòng 10 ngày tới chị sẽ gặp tai họa, bán thân bất toại. Muốn qua tai họa, chị Nhung phải cúng giải hạn. Lo lắng, chị đồng ý và nhờ mẹ ở quê nhà (Quảng Nam) chuyển 12 triệu đồng vào tài khoản của một người quen của “ân nhân” có tên Ngô Quang Mạnh Cường để mong được giải hạn.

Khoảng một tuần sau, Khôi lại gọi cho chị Nhung nói người em chị bị yểu mệnh, nếu không cúng thì tháng 1-2013 sẽ không qua khỏi. Chị Nhung lại nhờ mẹ chuyển cho “thầy” 20,3 triệu đồng cũng vào số tài khoản trên để giải hạn. Cuối tháng 1-2013, Khôi nói là con mình bị ung thư và xin chị Nhung giúp đỡ. Tin tưởng “thầy” và thương cảm với hoàn cảnh éo le, chị Nhung lại nhờ người thân chuyển cho Cường 30 triệu đồng.

Thời gian sau đó, Khôi tiếp tục yêu cầu chị Nhung chuyển tiền với những lý do trên. Mới đây, Khôi hứa xin cho chị Nhung đi dạy tại một trường học ở Mỹ và yêu cầu chị gửi tiền để làm hồ sơ.

Khi biết mình bị lừa, chị Nhung gửi đơn đến Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ngày 10-5, cơ quan công an điều tra làm rõ, người có tài khoản facebook “Phi đội gà bay” xưng là Vĩnh Hoàng Đăng Khôi tên thật là Ngô Quang Mạnh Cường (27 tuổi, trú TP.Huế). Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Được biết, ngoài chị Nhung, một số người khác cũng bị Cường lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo HOÀNG QUÂN (CATP)