Kè mương nước, phát hiện bộ xương người

Sáng 9/10, trong khi kè mương thủy nông tại địa bàn xóm 1, thôn Do Nha, xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP Hải Phòng, anh Phạm Thế Hải, là công nhân Công ty Khai thác công trình thủy nông huyện An Dương, phát hiện dưới lòng mương 1 xe máy Loncin màu nâu đen, BKS 34K1-8694... đã trình báo cơ quan Công an.

Công an huyện An Dương phối hợp với các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, phát hiện dưới lòng mương 1 xác người đã phân hủy chỉ còn lại bộ xương cùng quần áo và 1 ví da bên trong có 1 CMND số 03091021 và chứng minh quân nhân mang tên Nguyễn Hoàng Tý, SN 1984, trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An...

Công an đã xác minh được anh Tý là nhân viên bảo vệ của Công ty Dịch vụ bảo vệ Hoàng Gia được phân công làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu tại Công ty Toyota tại thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách (Hải Dương). Từ tháng 11/2008 đến 12/2008, anh Tý bỏ đi đâu không rõ...

Hiện Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Tý.





Theo Đ.H (CAND)