Kẻ “ngáo đá” truy sát ba bà cháu

Công an quận 10, TP.HCM cho biết đang củng cố hồ sơ để bàn giao Ngô Quốc Huy (28 tuổi, tạm trú quận 10) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra về hành vi giết người.

Được biết Huy từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản. Sau khi ra tù, Huy tiếp tục nghiện ma túy nên đầu năm 2013 đã bị đưa đi cai nghiện tập trung, cuối năm 2013 Huy được cho về nhà. Cha Huy đã chết, còn mẹ của Huy đang sống ở Kiên Giang, Huy đã có vợ con nhưng sống nay đây mai đó. Huy thường lui tới nhà bà nội là bà Nguyễn Thị Tuyết (70 tuổi, ngụ phường 1, quận 10). Tuy nhiên, thấy Huy nghiện ma túy, hay tụ tập với nhóm bạn bè bặm trợn, xăm trổ nên bên nội Huy không muốn cho Huy ở chung.

Chiều 23-4, sau khi “phê” ma túy đá, Huy trở về nhà bà nội. Nhìn thấy Huy có biểu hiện khác thường, bước ngật ngưỡng nên bà Tuyết không cho Huy vào nhà. Huy khai do bị bà nội đuổi đi, đang “ngáo đá” nên Huy căm tức muốn đánh cho bà nội chết. Lúc này Huy chụp lấy cây gỗ chặn cửa (dài khoảng 70 cm) đánh vào đầu bà Tuyết khiến bà ngã bất tỉnh.





Ngô Quốc Huy. Ảnh: TK

Chứng kiến sự việc, hai đứa em họ của Huy là em Ngô Thị Như Ý (12 tuổi) và em Ngô Minh Thành (bảy tuổi) đang có mặt ở nhà la lên cầu cứu. Huy tiếp tục cầm cây đánh vào đầu hai em khiến Thành té xuống đất, còn Ý ngã lên giường trong tình trạng chấn thương nguy kịch.

Nghe tiếng kêu cứu từ nhà bà Tuyết, nhiều người hàng xóm chạy đến và phát hiện bà Tuyết cùng hai cháu nằm bất động bên vũng máu. Lập tức người dân trình báo công an phường. ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã xuống hiện trường đưa bà Tuyết và hai cháu nhỏ đến BV Chợ Rẫy và Nhi đồng 1 cấp cứu.

Xác định nghi can gây án đã bỏ trốn nhưng chưa đi đâu xa, Công an quận 10 đã tổ chức truy bắt. Chiều cùng ngày, Huy đang đi lang thang ở khu vực chợ Hồ Thị Kỷ thì bị bắt giữ. Khi bị đưa về trụ sở công an, Huy vẫn đang trong tình trạng phê ma túy, chưa tỉnh táo, trong người có một số dụng cụ dùng để hút ma túy đá.

Hiện bà Tuyết đã được phẫu thuật lần 2 với vết thương ở sọ não. Em Ý đã qua cơn nguy kịch, có thể giao tiếp với người nhà. Riêng em Thành do chấn thương gãy đốt sống cổ, chấn thương sọ não nên tình trạng hiện nay khá nguy kịch phải săn sóc đặc biệt.

