Kẻ ngáo đá xông vào nhà dân đòi đập phá tài sản

Ngày 6-9, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết lực lượng cảnh sát 113 của đơn vị vừa khống chế, bắt giữ một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá gây rối trật tự công cộng.



Nguyễn Minh Đức tại cơ quan công an.



Vào khoảng 4 giờ 45 sáng cùng ngày, một thanh niên hơn 20 tuổi có biểu hiện như phê ma túy lao vào nhà các hộ dân ở kiệt 266 Phan Chu Trinh (phường An Cựu, TP Huế) quậy phá. Người này liên tục hò hét, đòi đập phá tài sản và có những hành vi lạ thường khiến các hộ dân sợ hãi nên báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã cắt cử Đội cảnh sát 113 đến hiện trường, phối hợp với Công an phường An Cựu thực hiện khống chế, bắt giữ.

Qua điều tra làm rõ, nam thanh niên nói trên là Nguyễn Minh Đức (25 tuổi, trú tổ 12, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Đức mới vào địa bàn TP Huế sinh sống khoảng hai tháng nay.

Tại thời điểm được dẫn về trụ sở công an, Đức vẫn đang trong tình trạng ngáo đá.