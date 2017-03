Kẻ nghiện game chuyên lừa bạn cùng giới

Đầu tháng 8-2010, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn H, sinh viên trường Đại học C. Nội dung đơn trình báo nêu rõ sau vài lần lên mạng internet chơi game online, anh H tình cờ biết một nam thanh niên tên là Sang. Mối quan hệ bạn bè này được thiết lập và chủ yếu họ chỉ gặp nhau trên “mạng”. Trưa 20-7-2010, anh H tình cờ gặp Sang tại khu vực cổng một trường đại học ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm. Sau cái bắt tay và những câu hỏi xã giao, người bạn quen trên “mạng” của anh H ngỏ ý mời bạn đi uống bia. Anh H nể bạn đã nhận lời và họ cùng nhau đến một quán bia ở khu vực gần trường Đại học Mỏ - Địa chất (Từ Liêm).

Sau khi đã đưa đẩy vài cốc bia, Sang bất ngờ đề nghị anh H cho mượn chiếc xe máy Air Blade, để đi có việc riêng một lát. Anh H không nghi ngờ gì đã giao xe và chìa khóa cho Sang. Đợi mãi vẫn không thấy Sang quay lại trả xe, anh H đã liên lạc bằng điện thoại di động thì Sang tắt máy. Ngày hôm sau, anh H được Sang liên lạc qua điện thoại cho biết, chiếc xe máy đã được anh ta “ký gửi” tại hiệu cầm đồ. Anh H muốn lấy lại xe thì chuẩn bị 10 triệu, rồi cùng Sang đến hiệu cầm đồ chuộc xe về. Tuy rất bực tức cách hành xử của bạn mình, nhưng anh H vẫn cố nén và chuẩn bị tiền để hôm sau đi chuộc xe. Thế nhưng, Sang đã lộ nguyên hình là kẻ lừa đảo, không giữ đúng lời hứa đưa anh H đi chuộc xe và bỏ trốn.

Công an quận Đống Đa đã cử lực lượng truy lùng và sáng 11-8-2010, đã bắt được Sang tại khu vực gần cầu Chương Dương. Vũ Xuân Sang khai sau khi lên “mạng” chơi game online, đã quen biết anh H. Do nghiện “nét” và thiếu tiền trả nợ, Sang đã nghĩ cách lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của anh H. Mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa còn được biết Sang đã gây ra một vụ lừa đảo, chiếm đoạt xe máy khác vào cuối tháng 11-2009.

Sau hơn một tuần ngồi lỳ tại một quán Internet nằm tại góc phố Phó Đức Chính, quận Ba Đình để chơi game online và nợ gần 1,2 triệu đồng tiền mua “binh khí”, Sang đã nảy sinh ý định đến quán cắt tóc - gội đầu ở quận Đống Đa, nơi trước đây Sang đến học nghề, để lừa đảo, chiếm đoạt chiếc xe máy của người đã dạy nghề cho mình. Trong khi ngồi uống nước gần nơi đã học nghề, Sang phát hiện một người bạn trai điều khiển chiếc xe máy Honda Wave RS đi ngang qua đã mời vào uống nước. Sau đó, Sang lợi dụng tình bạn để mượn xe máy của bạn, rồi chuồn thẳng đến hiệu cầm đồ đặt lấy 5 triệu đồng. Sang dùng số tiền này để thanh toán các khoản nợ từ game online.

Theo Hà Hoàng (ANTĐ)