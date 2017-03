Kẻ rình cướp tài sản của phụ nữ lúc rạng sáng bị bắt

(PLO) - Ngày 3-9, Cơ quan công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Quốc Vân (30 tuổi, trú khối 2, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) về hành vi cướp giật tài sản.