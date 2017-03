Kẻ rút súng đe dọa CSGT là giám đốc doanh nghiệp

Cơ quan công an bắt Nguyễn Tuấn Hùng, thu giữ 1 súng ngắn bắn đạn cao su và 5 viên đạn. Nguyễn Văn Tăng bỏ trốn về tới 14 Hàng Than thì bị lực lượng nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội bắt giữ, thu thêm súng, đạn.

Như đã đưa tin, khoảng 11h 30 ngày 2/7, tổ công tác Đội 1 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Hai Bà Trưng - Phan Bội Châu phát hiện xe ôtô Mercedes S500 14M-5659 vi phạm Luật an toàn giao thông. Chiếc xe do Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1957, trú tạo phố Hàng Than, quận Ba Đình), Giám đốc một công ty TNHH điều khiển. Trên xe còn có Nguyễn Văn Tăng (SN 1976, trú tại khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên). Chiếc Mercedes S500 vi phạm Luật an toàn giao thông bị tạm giữ Tổ công tác tiến hành kiểm tra nhưng ông Hùng không chấp hành. Khi xe ôtô cẩu đến kéo xe thì Hùng và Tăng đã rút súng ra đe doạ bắn lực lượng cảnh sát giao thông. Công an phường Cửa Nam đã hỗ trợ tổ CSGT bắt Nguyễn Tuấn Hùng, thu giữ 1 súng ngắn Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP đã bắt giữ. Tại đây, cơ quan công an thu giữ thêm 1 súng bắt đạn cao su, 28 viên đạn và 3 vỏ đạn đã bắn. Công an quận Hoàn Kiếm tiến hành tạm giữ hình sự Hùng và tạm giữ hành chính Tăng để phục vụ công tác điều tra. Theo Phúc Hưng (CTV News)