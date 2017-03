Kẻ sát hại chị dâu bị khởi tố

(PL)- Ngày 1-9, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Xuân Thủy (35 tuổi, trú xã Sơn Thành, huyện Yên Thành) về tội giết người.

Trước đó, sáng 30-8, sau khi uống rượu, Thủy đến nhà chị dâu Nguyễn Thị H. tìm nhưng không gặp. Khi chị H. đi chợ về đến sân nhà thì Thủy tấn công, đuổi đánh. Chị bỏ chạy sang nhà hàng xóm, trốn trong nhà vệ sinh nhưng Thủy vẫn đuổi theo, tấn công bằng dao khiến chị ngã gục, tử vong sau đó. Khi biết chị dâu chết, Thủy bỏ trốn sang huyện miền núi Tân Kỳ nhưng bị công an bắt giữ. Chưa rõ nguyên nhân Thủy gây án. Chồng chị H. mất cách đây năm năm do ung thư. Bốn mẹ con chị rất khó khăn, một em vào Nam làm thuê, một em ra Bắc phụ việc. Nạn nhân từng đi xuất khẩu lao động ở Malaysia, về nước được một năm nay… ĐẮC LAM