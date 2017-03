Kẻ thả chó dữ, nổ súng tấn công hai anh em ruột ra đầu thú

Hai đối tượng Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Việt Anh và tang vật vụ án. Ảnh: CTV

Sáng ngày 2-6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP Thanh Hóa đã vận động đối tượng Lê Quang Hoàn (SN 1993), ngụ ở Cốc Hạ 2, phường Đông Hương TP Thanh Hóa là đối tượng sử dụng súng bắn bị thương 2 người ở xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa đã đến cơ quan công an đầu thú.



Đối tượng Lê Quang Hoàn mang theo tang vật đến cơ quan công an đầu thú. Ảnh: CATH

Theo cơ quan công an cho biết, trước đó khoảng 17 giờ ngày 18-5, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Thế Nguyên (SN 1976), ngụ ở thôn Thịnh Hùng (Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) đã cùng một nhóm nam thanh niên đi trên 2 xe ôtô và mang theo súng, dao, kiếm đến nhà tìm anh Nguyễn Quốc Tâm (SN 1991), ngụ ở xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa để đánh.

Khi đến nơi, các đối tượng này gặp anh Tâm vừa đi về đến nhà, Nguyên liền thả chó tấn công anh Tâm. Thấy vậy, Tâm dùng dao tấn công lại thì bị Lê Quang Hoàn dùng súng bắn vào chân. Lúc này anh Nguyễn Quốc Thái (SN 1989-anh ruột của Tâm) từ trong nhà chạy ra cũng bị bắn vào vùng bụng.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, Công an TP Thanh Hóa đã thu được 2 vỏ đạn bằng đồng, 1 con dao và 1 thanh kiếm. Bước đầu cơ quan công an xác minh truy bắt hai đối tượng trong nhóm gây án là Nguyễn Đức Huy (SN 1994) và Nguyễn Việt Anh (SN 1995), đều ngụ ở TP Thanh Hóa. Ngay sau đó đối tượng Lại Ngọc Hà (SN 1992) cũng đã ra đầu thú trong vụ án nói trên.

Riêng Hoàn bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó lực lượng công an đã phối hợp với gia đình và người thân kêu gọi đối tượng này ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Chiều ngày 31-5, đối tượng Lê Quang Hoàn đã mang theo tang vật vụ án là khẩu súng K54 đến Cơ quan CSĐT, Công an TP Thanh Hóa để đầu thú. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm trước pháp luật.