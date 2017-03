Kế toán Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau bị sát hại

Theo lời anh Nguyễn Văn Kiệt, người ở cùng nhà trọ với anh Lũy, chiều hôm đó, khi anh Lũy đi làm về tới phòng trọ, anh Lũy nói với anh Luân (em bà con ở cùng phòng) rằng anh hơi mệt nên vào phòng nằm nghỉ.

Chỉ khoảng 10 phút sau, có hai thanh niên bịt mặt đi xe máy (hiệu Dream và chưa rõ biển số xe) từ ngoài chạy thẳng vào phòng trọ anh Lũy (phòng số 15). Tới trước cửa phòng, hai thanh niên nọ xuống xe và đạp đổ xe của anh Lũy đậu trước phòng.

Anh Luân chạy ra hỏi thì bị hai thanh niên này đánh. Thấy anh Luân bị đánh, anh Lũy trong phòng chạy ra can ngăn nhưng hai thanh niên không dừng lại mà còn đánh luôn anh Lũy.

Sau một hồi giằng co, anh Luân thấy một trong hai đối tượng móc dao cán vàng ra nên chạy vào phòng tìm hung khí chống trả. Tuy nhiên, khi anh Luân vừa vào phòng thì nghe tiếng của anh Lũy nói rằng bị đâm.

Hai đối tượng sau khi đâm anh Lũy đã lên xe bỏ chạy. Anh Lũy được người dân trong khu vực đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau nhưng anh đã chết trước khi tới bệnh viện do vết thương quá nặng. Theo kết luận của Công an tỉnh Cà Mau, anh Lũy chết do vết đâm thủng phổi, gây tắc nghẽn đường thở.

Hiện Công an tỉnh Cà Mau đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời truy tìm hung thủ gây án.

Theo M.Tâm (CAND)