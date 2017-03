Kế toán trưởng tham ô bốn tỷ đồng để đánh bạc

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Bảo hiểm xã hội huyện Thoại Sơn, An Giang.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Hồ Văn Lắm (ảnh, tên thường dùng là Thiện, SN 1978, ngụ ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, kế toán trưởng Công ty Bảo hiểm xã hội Thoại Sơn) về hành vi tham ô tài sản. Theo hồ sơ vụ án, ngày 6-12-2010, Công ty Bảo hiểm xã hội huyện Thoại Sơn lập biên bản kiểm tra quỹ, phát hiện kế toán trưởng có biểu hiện tiêu cực trong công tác quản lý tài chính. Từ tháng 7-2009 đến tháng 12-2010, Lắm đã nhiều lần lập séc rút tiền mặt của công ty từ Ngân hàng Nông ngiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Thoại Sơn để chiếm đoạt hơn bốn tỷ đồng. Hồ sơ được chuyển cho công an tỉnh. Qua điều tra, trinh sát phát hiện Lắm rút tiền của công ty để cá độ bóng đá, đánh số đề. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Theo Thiện Thảo (CATP)