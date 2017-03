Kẻ trộm đội lốt thầy tu

Nhận được tin báo, anh Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa cùng các thành viên xuống mật phục tại địa bàn, sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Khi các anh đang ráo riết truy tìm các nhà sư giả thì lúc 19h ngày 24/10, anh Hải được đồng nghiệp là anh Lương Văn Hóa (Câu lạc bộ phòng chống tội phạm xã Hòa Lợi) báo có người dân ở xã Hòa Lợi vừa bị kẻ gian đột nhập lấy mất xe Wave BKS 54K5-6699 của anh Đỗ Văn Trung (55 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh). Điều đáng lưu ý, nghi can của vụ việc này là kẻ trộm giả nhà sư lợi dụng sơ hở trong các dãy phòng trọ trộm cắp xe gắn máy.

Ngay sau đó, anh Hải cùng các anh Tô Trí Dũng, Thạch Đạt, Nguyễn Thanh Hiếu tổ chức đón lõng các đối tượng tại các ngã đường giáp ranh thị xã Thủ Dầu Một và huyện Bến Cát. Không ngoài dự đoán của các "hiệp sĩ", lúc 19h15' cùng ngày, tại ngã tư Sở Sao (huyện Bến Cát) xuất hiện đối tượng chạy xe gắn máy có đặc điểm trùng khớp với đặc điểm người dân báo tin. Lúc đó, anh Hải ra tín hiệu cho đồng đội "xuất binh". Biết bị lộ, các đối tượng hung hãn móc dao và bình xịt hơi cay chống trả quyết liệt hòng kiếm đường thoát thân. Chạy được khoảng 8km, đến ngã tư Tân Lập - phường Phú Cường (thị xã Thủ Dầu Một), các "hiệp sĩ" đuổi kịp bắt giữ các đối tượng cùng tang vật.

Tại cơ quan Công an, đối tượng bị bắt khai nhận cùng đồng bọn hẹn giao xe tại khu vực cầu Ông Bố (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An). Theo đó, các "hiệp sĩ" tiếp tục phối hợp cùng Đội săn bắt cướp Hiệp An, Phú Lợi, Hòa Lợi và Phú Mỹ bắt các đối tượng còn lại. Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Đình Toàn, 29 tuổi, Lê Hữu Hiệp, 24 tuổi và Trần Minh Hưng, 24 tuổi, cùng quê ở tỉnh Nghệ An. Tang vật thu được là: 2 bộ đồ tu hành, 4 điện thoại di động, 1 triệu đồng, 2 xe gắn máy.





Theo Thiên Hùng (CAND)