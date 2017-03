Kẻ trộm giết người sa lưới

(PL)- Sau một thời gian truy tìm, nghi can Nguyễn Văn Lưu (trú xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh) đã bị Công an huyện Vạn Ninh phối hợp với trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ.

Trước đó, chiều 7-8, Lưu lẻn vào nhà em Nguyễn Văn Luật (15 tuổi, trú cùng thôn) để trộm cắp tài sản. Bị em Luật (đang ở nhà một mình) phát hiện, Lưu đã dùng chày gỗ đánh vào đầu em liên tiếp rồi bóp cổ em. Nạn nhân tử vong tại chỗ, còn Lưu nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường, chưa kịp lấy được tài sản. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. AN BÌNH