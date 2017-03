Kẻ trộm Iphone 5 đưa nữ bị hại đến…trình báo công an

(PLO)-Ngày 4-12, Công an phường Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Văn Đức (30 tuổi, phụ xe khách tuyến Hà Nội-Vinh, trú xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.