Tối 21-12, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đã bắt tạm giam Lê Thanh Đức, là vệ sĩ của Công ty Dịch vụ bảo vệ Bảo An (Tiền Giang) do có hành vi trộm cắp tài sản.

Khi được Công ty Bảo An giao nhiệm vụ bảo vệ tiệm vàng Ngọc Tạo ở chợ Mỹ Tho, Đức đã móc nối với nhân viên tiệm vàng đánh cắp một số nữ trang trong một thời gian dài mà không bị phát hiện. Khám xét tại nhà trọ của Đức, cơ quan điều tra thu giữ hơn 50 triệu đồng và nhiều vòng vàng, dây chuyền. HOÀNG ANH