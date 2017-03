Kẻ trộm lén lút trả lại 26,5 chỉ vàng

Khoảng 16 giờ ngày 12-5, sau khi đi chăn bò về, chị Nguyễn Thị Hoàng Gia (vợ anh Phạm Văn Lương) mở cửa vào nhà thì phát hiện ổ khóa tủ bị cưa đứt, quần áo tung tóe khắp nơi.



Thấy sự việc chẳng lành, chị Gia hô hoán nên được nhiều người hàng xóm kéo đến giúp đỡ. Sau khi kiểm tra thì số vàng 26,5 chỉ và 3,2 triệu đồng dành dụm đã không cánh mà bay. Ngay cả chiếc điện thoại di động chị Gia vừa mua cho anh Lương cũng bị kẻ trộm cuỗm mất. Chị Gia như người mất hồn, ngất xỉu và được người dân đưa đi cấp cứu.



Anh Lương cho biết, số vàng đó vợ chồng anh dành dụm từ ngày cưới để lo cho 4 đứa con ăn học.



Qua công tác điều tra, công an phát hiện kẻ trộm đã dùng cưa khoét một khoảng trống ở cửa sau rồi chui vào nhà chị Gia, đập cửa buồng vào cạy tủ lấy vàng, tiền.



Tuy nhiên, công tác thu thập chứng cứ gặp rất nhiều khó khăn bởi trước khi công an vào cuộc, bà con hàng xóm đã kéo đến nhà chị Gia để cùng tìm tài sản nên dấu vết đã bị xáo trộn. Rất may, tủ đựng vàng, tiền thì bà con chưa đụng đến nên cảnh sát điều tra đã tìm được dấu vân tay nghi của tên trộm.



Thông tin này cũng nhanh chóng được bà con truyền tai nhau. Có lẽ nhờ vậy mà trưa ngày 14-5, kẻ trộm đã lén lút vứt lại 26,5 chỉ vàng vào nhà anh Lương. Còn số tiền 3,2 triệu đồng và điện thoại di động kẻ trộm không trả lại.



Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.



Theo H. Dũng (NLĐO)