Kẻ trộm tháo còng bỏ trốn tại trụ sở công an

Trước đó vào trưa 27-4, Diện cùng với đồng bọn lấy trộm xe gắn máy (biển số 61L9-6828) của chị LTQ thì bị người dân phát hiện, vây bắt và bàn giao Công an thị trấn An Thạnh.

Qua truy xét nhanh, chiếc xe máy Diện sử dụng gây án cũng là xe vừa lấy trộm tại TP Biên Hòa (Đồng Nai). Sau đó Công an thị trấn An Thạnh bàn giao Diện cùng tang vật cho Công an xã Thuận Giao thụ lý. Lợi dụng các công an viên sơ hở, Diện đã phá còng số 8 rồi trốn khỏi trụ sở công an xã.

VÕ BÁ