Kẻ trốn lệnh truy nã có súng điện và dụng cụ phá khóa

Lúc 23 giờ ngày 27-6-2011, nhận tin báo kẻ gian đang phá khóa nhà 342/7D Cách Mạng Tháng 8 (CMT8), các chiến sĩ Công an phường 10, quận 3 tức tốc tới hiện trường. Đến trước số 342/6 CMT8, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Nguyễn Anh Tuấn (SN 1973, thường trú P7Q3) điều khiển xe máy hiệu Air Blade BS: 55P5-8746 chở Hoàng Nam Long có biểu hiện nghi vấn liền chặn lại kiểm tra, phát hiện trong người hai đối tượng đều cất giấu súng điện, giỏ xách của Long đựng nhiều dụng cụ dùng để phá khóa, trong cốp có hai cây mỏ lết, hai kiềm, ba tuốc-nơ-vít ...

Hoàng Nam Long và dụng cụ hành nghề bất chính

Tuy cả hai không thừa nhận đã thực hiện hành vi phá khóa đột nhập nhà dân, song qua kiểm tra điện thoại của Long, có nhiều tin nhắn nội dung cho thấy gã là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. “Sáng nay anh đi làm có may mắn không”, “Đã kiếm được xe SH, Dylan theo đơn đặt hàng chưa”... Chiếc xe Air Blade Tuấn sử dụng không giấy tờ, anh ta khai cầm của một đối tượng tên Nguyễn Đắc Trung với giá 5 triệu đồng, có viết giấy tay nhưng không ghi địa chỉ. Qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện biển số thật của xe là 54V2-0001 do ông Lê Nguyễn Trần Quang ở P6Q Gò Vấp làm chủ, riêng biển số 55P5-8746 là của chiếc xe Wave RS do anh Nguyễn Văn Luận (ngụ P4Q Tân Bình) đứng tên chủ sở hữu, bị mất trộm vào ngày 3-5-2011.

Qua trích lục hồ sơ, Nguyễn Anh Tuấn có ba tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và buôn bán ma túy. So với đồng bọn thì Long nổi trội hơn với bốn lần ngồi tù do trộm cắp tài sản, hai lần xộ khám về tội cố ý gây thương tích và buôn bán ma túy. Giữa năm 2009, hắn bị CAQ Tân Bình bắt về hành vi trộm cắp tài sản, được tại ngoại hầu tra. Ngày 16-11-2009, tòa tuyên phạt Long hai năm hai tháng tù giam, lợi dụng sơ hở y bỏ trốn, bị cơ quan điều tra truy nã.

Công an quận 3 chuyển giao Hoàng Nam Long cho CAQ Tân Bình xử lý, tạm cho Nguyễn Anh Tuấn ra về, tiếp tục củng cố chứng cứ để không sót lọt tội phạm.



Theo THANH TUẤN (CATP)