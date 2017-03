Kẻ tử tù viết thư xin được thi hành án sớm

Sau khi viết đơn xin tha tội chết nhưng không được chấp nhận, y rơi vào trạng thái tuyệt vọng nên đã viết tiếp một lá đơn xin được thi hành án sớm. Dù phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, nhưng mỗi khi nhắc đến tội ác man rợ mà Phúc đã gây ra, dư luận vẫn chưa hết ám ảnh, rùng mình…

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường





Sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2009, tai ương đã ập xuống tổ ấm của anh Trịnh Duy Oai (SN 1981) và chị Nguyễn Thị Loan (SN 1984), ở tổ 3, ấp Hương Phước, xã Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngày định mệnh đó là ngày 2-2, buổi sáng trước khi đi làm, anh Trịnh Duy Oai vẫn còn hẹn chiều tối về sẽ đưa vợ con đi siêu thị sắm đồ. Vậy mà không ngờ, tối đó anh đã mất đi người vợ thân yêu của mình. Anh Trịnh Duy Oai nhớ lại hôm đó anh đến công ty làm việc nhưng cả ngày cứ bồn chồn, thấp thỏm lo âu, linh tính như muốn mách bảo anh về một chuyện không lành. Đến chiều, sau khi tan giờ làm, anh đi thẳng một mạch về nhà. Về đến nơi thấy cửa đã khóa, anh Oai hỏi hàng xóm thì được biết lúc trưa chị Loan có gửi cháu Trịnh Thị Kim Khuê ở nhà kế bên để đi chặt củi trong đồi tràm. Đến sẩm tối, vẫn chưa thấy vợ về anh Oai hốt hoảng chạy ra khu đồi tràm để tìm Loan nhưng không thấy. Đi sâu vào đồi tràm hoang vắng, tối om, anh soi đèn pin thì thấy có 2 bó củi đã được xếp gọn gàng dưới một gốc cây. Anh gào lên gọi vợ nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng văng vẳng của chính anh. Nghi có chuyện chẳng lành, anh lập tức chạy xe ra trình báo chính quyền địa phương.Ngay sau đó, Công an xã Phước Tân đã huy động lực lượng cùng với dân quân tổ chức tìm kiếm suốt đêm nhưng chị Loan vẫn biệt tích một cách khó hiểu. Sau 1 đêm ròng rã tìm khắp nơi từ đồng ruộng đến khu dân cư, kể cả những cánh rừng tràm bạt ngàn, vẫn không một ai tìm ra tung tích của chị Loan. Đến khoảng 12h trưa ngày 3-2, lực lượng công an xã phát hiện ở cạnh con suối Cầu Quan trong khu rừng tràm có một đôi dép Lào nằm lăn lóc, bên cạnh đó là một bộ quần áo nữ giới bị đốt cháy. Anh Oai nhận ra ngay đó chính là đôi dép của vợ mình. Huy động thêm lực lượng tìm kiếm, sau đó dân quân xã Phước Tân đã phát hiện thêm cây rựa mà hàng ngày chị Loan dùng để đốn củi vứt cạnh những cành củi khô vương vãi. Tất cả các bụi cây, hốc đá trong rừng tràm đều được mọi người lục tung lên nhưng vẫn không phát hiện thêm được gì.Khi trời đã nhá nhem tối, sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khu vực suối Cầu Quan cạnh khu rừng tràm, anh Oai thấy một bụi tre rậm rạp mọc nhô ra cạnh dòng nước, xung quanh bụi tre là những cành gai ngả xuống. Sợ vợ trong lúc chặt củi về có thể đã trượt chân ngã xuống khu vực này, anh Oai lội xuống tìm kiếm. Khi kéo từng túi rác, vạch từng cành tre ra, anh Oai thấy lạnh người khi sờ phải một vật gì đó mềm mềm. Vội vàng kéo lên, anh Oai cùng mọi người thấy có một bàn chân người thò ra. Đắm mình xuống nước để lần theo đôi chân, anh Oai thấy phần đầu người được cột chặt ở gốc tre dưới đáy suối. Kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt anh Oai đã ngất xỉu không biết gì... Ngay sau khi thi thể nạn nhân được đưa lên khỏi lòng suối, mọi người kinh hoàng nhận ra đó chính là chị Loan. Tuy nhiên có một điều mà người dân còn bủn rủn hơn đó là phần bụng của người phụ nữ xấu số đã không còn nội tạng. Ngay sau đó, Công an xã Phước Tân đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Long Thành, Công an tỉnh Đồng Nai. Vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, cả Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai và Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cùng có mặt tham gia khám nghiệm tử thi. Kết luận cho thấy nạn nhân tử vong do ngạt, hậu quả ngoại lực tác động vào vùng cổ, thương tổn rách da vùng bụng, toàn bộ dạ dày, lá lách, ruột non đã bị cắt sau khi nạn nhân tử vong. Thời gian tử vong được xác định vào khoảng từ 14h đến 15h ngày 2-2.Xác định đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, hàng chục mũi trinh sát được tỏa đi truy tìm dấu vết hung thủ thì một đối tượng đã lọt vào tầm ngắm của Ban chuyên án. Vào thời gian trước và sau khi xảy ra vụ án, có một thanh niên dáng vóc nhỏ, nước da ngăm đen xuất hiện ở khu vực rừng tràm. Khẩn trương rà soát, các trinh sát xác định đối tượng có mặt ở địa phương là Trần Anh Phúc (SN 1990, thường được gọi là Phúc “rồng xanh”), ở phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua điều tra nhân thân, các trinh sát xác định Phúc có 2 người vợ, 2 đứa con, bản thân là đối tượng lưu manh, thất nghiệp, nghiệp ngập và mới tới địa phương 3 ngày trước khi vụ án mạng xảy ra.Trong khi cơ quan điều tra tiếp tục thu thập thêm chứng cứ thì một nguồn tin của trinh sát báo về trên cơ thể Phúc có những dấu vết lạ với những vết xây xát, bầm tím. Ngay lập tức, Phúc bị triệu tập về trụ sở công an để điều tra làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Phúc leo lẻo chối mình vô tội. Hắn khai nhìn thấy 2 người đàn ông lạ đánh bắt cá tại nơi xác nạn nhân được tìm thấy vào khoảng thời gian xảy ra án mạng. Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, cán bộ điều tra xác định lời khai trên có dấu hiệu gian dối nên trực tiếp xoáy vào những vết cào xước trên mặt gã. Phúc giải thích do giận vợ con nên tối hôm trước hắn bỏ đi chơi cùng với đám người đồng tính và bị đám người này “sàm sỡ” nên chống trả và bị xây xát. Khi lời khai này bị lực lượng công an bác bỏ, sau nhiều giờ quanh co chối tội, Phúc ôm mặt nức nở: “Đúng là em bị cào, nhưng là do anh ruột em là Trần Ngọc Quý (SN 1984) gây ra khi em cố ngăn cản anh ấy cưỡng hiếp chị Loan”. Phúc khai, vào chiều 2-2, trong lúc đi qua rừng tràm, hắn nghe tiếng kêu cứu thất thanh trong lùm cây liền chạy vào thì nhìn thấy anh Quý đang hãm hiếp một phụ nữ. Hắn nhảy vào can ngăn liền bị anh trai đánh, cào vào mặt phải bỏ chạy về nhà, sau đó không biết gì nữa. Ngay lập tức, Trần Ngọc Quý bị triệu tập, đưa về công an xã lấy lời khai.Qua nhiều giờ xét hỏi, Phúc tố có, Quý chối không. Cả hai anh em một mực kêu oan rằng mình không liên quan đến vụ án, nhưng chính “chi tiết” giằng co giữa 2 anh em ruột đã làm bộc lộ các mâu thuẫn. Đó là trong khi Quý lộ vẻ hoang mang, lo sợ thì Phúc lại tỏ ra vô can với tâm trạng bình tĩnh, nhiều khi còn đắc ý. Thông thường thái độ sợ hãi của người anh là một yếu tố được liệt vào diện nghi ngờ có liên quan đến vụ án, cộng thêm lời tố cáo của người em ruột làm Quý bị tình nghi nhiều nhất. Tuy nhiên, nếu bắt buộc phải tố giác anh trai mình, tâm trạng Phúc phải đau khổ, dằn vặt chứ không phải có thái độ thờ ơ như trút được gánh nặng đã khiến các điều tra viên nghi ngờ.Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khi đã có đủ niềm tin để xác định Phúc chính là hung thủ, Ban chuyên án đã họp kín và chuyển hẳn mục tiêu sang đối tượng Trần Anh Phúc. Một điều tra viên dày dạn kinh nghiệm tiến sát lại gần nhìn thẳng vào mắt Phúc quyết đoán tuyên bố: “Hành vi phạm tội của anh chúng tôi đã rõ. Chẳng qua chúng tôi muốn tạo điều kiện để anh ăn năn hối cải, có cơ hội giảm nhẹ hình phạt nhưng không ngờ anh quá cứng đầu. Đã vậy, chúng tôi sẽ lấy mẫu da dính trên móng tay của nạn nhân xét nghiệm AND, trong vòng 1 giờ sẽ có kết quả. Đến lúc đó anh có khai nhận thì cũng không được giảm nhẹ hình phạt”. Nghe xong câu nói này, Phúc đỏ hoe mắt rồi sụp người xuống, hai tay ôm đầu, giọng nói lạc hẳn đi. Sau vài phút im lặng, hắn xin hút liên tiếp 5 điếu thuốc và bắt đầu khai hết tội lỗi của mình.Trần Anh Phúc có một lý lịch “đen”. Từ nhỏ, hắn đã sống lang bạt đầu đường, xó chợ, mưu sinh bằng “nghề” trộm cắp vặt. Do không có đủ “sức mạnh” để tranh giành “địa bàn” với đám côn đồ tứ xứ ở TP Cần Thơ, sau này Phúc đành xin đi làm phụ hồ và vẫn tiếp tục giở trò “hai ngón” khi có cơ hội. Sau đó, Phúc cặp kè với một phụ nữ hơn nhiều tuổi rồi có 1 đứa con. Một thời gian sau, do chán nản, Phúc bỏ đi sống lang thang và cặp kè với một phụ nữ khác và có con với người này rồi phiêu dạt đến Đồng Nai và được anh trai hắn là Quý cưu mang.Khoảng 12h trưa ngày 2-2, sau khi đã uống rượu với bạn bè, Phúc đi ra khu vườn tràm ở cầu Suối Quan, thuộc ấp Hương Phước, xã Phước Tân để tiêm chích ma túy rồi nằm “phê” luôn ở đây. 14h cùng ngày, thấy chị Loan đang chặt củi, Phúc liền lại gần làm quen và mượn dao của chị để chặt củi giúp. Thấy Phúc nồng nặc hơi men mà lại chặt những cành cây to nên chị Loan bảo hắn chặt những cành cây nhỏ thôi và đòi lại dao. Phúc tức giận cãi lại, chị Loan nói: “Mày nhỏ tuổi mà ngang ngược!”. Bị mắng, Phúc đi về phòng trọ lấy một cây mã tấu tự chế dài khoảng 58cm, rộng 0,5cm ra với ý định sẽ sát hại chị Loan. Lúc quay lại, hắn thấy thiếu phụ này vẫn đang chặt củi một mình nên nảy sinh ý định đồi bại. Lợi dụng lúc chị Loan đang cúi xuống bó củi, Phúc chạy lại ôm lấy chị rồi vật xuống đất. Bị nạn nhân vùng vẫy chống trả quyết liệt, Phúc liền bóp cổ nạn nhân đến tắt thở. Sau đó, hắn thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Thỏa mãn thú tính xong, để che giấu tội ác của mình, Phúc kéo xác nạn nhân xuống con suối cách hiện trường khoảng 20m. Sợ thi thể người xấu số sẽ nổi lên mặt nước, hắn liền dùng mã tấu mổ bụng nạn nhân lấy toàn bộ phần phủ tạng ra rồi thả trôi theo dòng nước. Trong lúc này, Phúc phát hiện trên người nạn nhân có đeo trang sức bằng vàng nên hắn tháo 2 chiếc nhẫn, 1 đôi bông tai rồi lấy một mảnh vải buộc cổ nạn nhân dìm xuống nước sâu 1m, buộc chặt vào một gốc cây. Sau đó, Phúc lên bờ gom toàn bộ quần của chị Loan đem đốt rồi về nhà thay quần áo. Số tài sản cướp được, Phúc mang bán và tiêu xài hết.Với tội danh Hiếp dâm; Giết người; Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản, hành vi phạm tội của bị cáo Trần Anh Phúc là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng, tài sản, tác động xấu đến xã hội, không thể cải tạo mà phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án tử hình với Trần Anh Phúc. Những ngày đầu mới vào Trại giam B5 Công an tỉnh Đồng Nai, Phúc lúc lầm lì, lúc la hét cả đêm và nhiều lần xé áo, quần với mục đích treo cổ tự tử nhưng đã được phát hiện cứu sống. Trong thời gian chờ thi hành án, Phúc đã viết đơn xin ân xá gửi Chủ tịch nước nhưng không được chấp nhận. Khi không còn tự định đoạt được sự sống của mình, cộng thêm việc hàng đêm không ngủ được bởi những ám ảnh về tội ác man rợ đã gây ra, y rơi vào trạng thái tuyệt vọng nên đã viết tiếp một lá đơn xin được thi hành án sớm thay lời sám hối. Những ngày được sống tuy ngắn ngủi nhưng tử tù Trần Anh Phúc vẫn được vợ con thường xuyên đến thăm nom như nguồn động viên an ủi. Để mỗi lúc nhớ vợ con, Phúc lại ngồi tỉ mẩn đan-tỉa-kết lại những dòng chữ “thương vợ, nhớ con” từ những ống hút nước bằng nhựa để dành được như niềm vui cuối cùng của một tử tù xin được thi hành án sớm.

