Kẻ tung loạt ảnh sex nữ sinh là người yêu cũ?

Cộng đồng Facebook vẫn chưa hết sốc khi chứng kiến vụ tung ảnh sex lên mạng. Người bị tung ảnh nghi là một nữ sinh tại Hà Tĩnh.

Nhiều người khi xem những bức ảnh khỏa thân của cô gái ở Hà Tĩnh bị tung lên mạng đã cho rằng do người yêu cũ giở trò. Và rất nhiều thông tin trong địa chỉ facebook này cũng cho thấy rõ ý đồ của người đang nắm giữ trang có bức hình của một cô gái này.

Cố tình hạ nhục

Tiếp tục tìm hiểu sâu vụ việc ảnh sex của một cô gái có tên T. bị đưa lên chính trang Fb cá nhân, qua những comment qua lại giữa những người có liên quan trên Fb này, có thể nhận biết được tác giả là một người đàn ông, tung ảnh sex lên và cố tình đưa ra nhiều thông tin nhằm hạ nhục người người trong ảnh.

Ngay trong thông tin trên trang Fb này đã nói lên điều đó. Ngoài những thông tin cá nhân (tên tuổi, quê quán, công việc...) thì tác giả đã đưa ra những từ ngữ để hạ nhục cô gái này, kiểu như: thích tiền, sẵn sàng qua đêm với những ai giàu có...



Những bức ảnh vẫn nằm nguyên trên FB khiến cộng mạng cực kỳ bức xúc, đói xử kẻ tung ảnh.

Thậm chí, tác giả còn kể ra một loạt những thông tin tình sử của cô gái có hình đại diện (cùng là cô gái trong ảnh khỏa thân), với những lời lẽ tự nhận mình là một cô gái dâm đãng, hám tiền, sẵn sàng bán thân.

Điều đáng quan tâm, đối tượng còn đưa rõ lý lịch của cô gái này, từ địa chỉ tận xã cho đến cấp 3 và hiện tại học ở đâu.

Từ những biểu hiện trên, rất nhiều người am hiểu CNTT đã cho rằng, mật khẩu Fb trên đã bị đánh cắp hoặc tác giả đã lập một địa chỉ Fb khác, trùng với Fb cô gái.

Người giấu mặt có quan hệ thân thiết với nạn nhân nên có rất nhiều ảnh của cô gái để đưa lên Fb.

Kẻ tung ảnh là người yêu cũ?

Rất nhiều cư dân mạng khi biết được sự việc trên đã bày tỏ thái độ bức xúc, đề nghị tác giả xóa ảnh, thậm chí chửi bới, đòi xử kẻ tung ảnh.

Một thành viên có tên Vinh okashi cho rằng “cái này là do thằng mất dạy nào hận tình đây”. Còn một người khác tại địa chỉ Luân Lém Lin... thì bày tỏ “Tôi nghĩ cái này chẳng hay và đẹp cả. Đề nghị tác giả chụp ảnh này nên xem lại. Buồn cho cả một thế hệ”.

Kẻ tung ảnh được xác định là người yêu cũ nạn nhân. Không chỉ tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy mà còn cố tình hạ nhục nạn nhân.

Công an vào cuộc Theo nguồn tin của chúng tôi, hiện vụ việc đang được Công an Hà Tĩnh tích cực điều tra để xử lý. Nạn nhân vụ việc đúng là sinh viên năm cuối ở một trường tại Hà Tĩnh. Sau khi biết thông tin trên, cô gái đã viết đơn tố cáo kẻ đã hạ nhục mình. Kẻ tung ảnh từng là người yêu cũ của T. và hiện đang là sinh viên một trường tại Hà Nội. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Rất nhiều địa chỉ Fb bị kẻ giấu mặt tag (đánh dấu) ảnh sex vào đã bày tỏ sự bức xúc tột độ vì bỗng dưng “được” tham gia, có liên quan vào loạt ảnh thô tục.

Thành viên có tên Duc Dieu sau khi bị tag loạt ảnh này đã nhận được nhiều phản hồi gay gắt của người quen nên đã thanh minh: “Đừng có đổ oan cho anh. Người ta dán (tag) anh vào mà. Anh đang bức xúc đây”.

Qua những phản hồi của các thành viên bên bức ảnh này cho thấy, có nhiều người biết tới câu chuyện này. Thậm chí, có thành viên cho rằng, 'người tung ảnh là người yêu cũ của cô gái'. Ý đồ của kẻ này là tung ảnh sex lên để hạ nhục sau khi đã chia tay.

Thành viên boypoor, người biết cô gái này đã nói rằng, người tung ảnh lên chính là người yêu cũ của nạn nhân. Một thành viên có tên Quachthanh... thì nói rằng: Đây không phải do một người con gái tung lên mà chắc là một đàn ông nào đó chơi ác!

Còn thành viên huyentrin thì nói rằng: Đừng hại đời con người ta rồi tung lên mạng vậy. Mọi người đừng vơ đũa cả nắm, nhìn người con gái nằm thế kia chắc bị bỏ thuốc mê rồi!

Rất nhiều người tỏ ra bức xúc với tác giả của loạt ảnh này và bày tỏ sự cảm thông với cô gái.

“Hèn quá đi bạn ạ. Có lẽ các bạn đừng vội đánh giá người trong ảnh mà nên đánh giá người đưa ảnh lên. Mình nghĩ các lực lượng chức năng nên vào cuộc”, một thành viên nói.

Có thành viên còn biết rõ về tác giả tung ảnh, tuy nhiên chỉ đưa ra thông tin người này ở huyện Hương Sơn, hiện đang là sinh viên.

Trong cuộc trò chuyện giữa các thành viên, chỉ thấy duy nhất 1 lần tác giả (chủ trang Fb) ra lời chửi bới lại một thành viên đã chửi người tung ảnh và dọa sẽ tiếp tục đưa ảnh lên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Theo Duy Quang - Trần Văn (VietNamNet)