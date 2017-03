Kéo dây điện qua đường, 1 phụ nữ chết oan

Vào khoảng 11 giờ ngày 13-9, xe trộn bê-tông Đăng Hải, BKS 43S-6991 do tài xế Ngô Văn Hùng điều khiển lưu thông hướng Sơn Trà về thành phố Hội An, khi đến đường Trường Sa (thuộc địa phận phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) đụng phải một sơi dây điện do người dân mới kéo lên, khiến dây điện rơi xuống đường.

Do bị giật mạnh, sơi dây điện bung ra đụng vào đầu xe máy của chị Võ Thị Ái Nhạn điều khiển theo hướng ngược lại. Hậu quả, chị Nhạn văng ra khỏi xe máy, đầu đập xuống đường nhựa chết ngay tại chỗ. Theo nguồn tin của Công an quận Ngũ Hành Sơn, sợi dây diện nói trên do một người đàn ông tên Thạnh (trú phường Hòa Hải - làm nghề cơ khí) kéo từ nhà vượt qua đường Trường Sa để hàn cửa sắt cho một công trình. Tuy nhiên, do kéo quá thấp nên xe ô-tô nói trên đã đụng phải đã gây ra hậu quả nói trên. Được biết, chị Nhạn là cán bộ của Công ty môi trường đô thị quận Sơn Trà, đã có gia đình và 1 đứa con 2 tuổi.



Theo NGỌC PHÚ (Đà Nẵng Online)