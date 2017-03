Kéo đến công an xã đòi chủ hụi trả nợ

Ngày 23-9, nhiều người dân ngụ xã Đông Hòa và Hưng Thịnh thuộc huyện Trảng Bom (Đồng Nai) tiếp tục làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng tố cáo việc bị bà Tô Thị Thu C. (ngụ xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom) giật hụi nhiều tỉ đồng.

Sau một thời gian bà C. vắng mặt nơi cư trú, khoảng 19 giờ ngày 22-9, các hụi viên phát hiện bà C. xuất hiện tại thị trấn Trảng Bom nên níu giữ lại. Có người quá bức xúc đòi đánh bà C. Nhận được tin báo, Công an huyện Trảng Bom kết hợp với Công an xã Đông Hòa đã đến hiện trường đưa bà C. và những người liên quan về trụ sở làm rõ sự việc.

Cùng thời điểm, có hơn trăm người bị giật hụi hay tin đã kéo đến trụ sở Công an xã Đông Hòa đòi gặp bà C. để đòi thanh toán số tiền bị chiếm dụng. Việc lấy lời khai ban đầu của những người liên quan kéo dài đến khoảng 23 giờ cùng ngày mới kết thúc.





Chợ Đông Hòa, nơi có nhiều tiểu thương tố bị bà C. giật hụi với số tiền lên tới hàng tỉ đồng. Ảnh: TD

Chị Ngân, một trong những nạn nhân của bà C., ngụ xã Đông Hòa cho biết gia đình chị bị chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, còn có rất nhiều người chơi trong các đường dây hụi ngày, hụi tuần, hụi tháng do bà C. làm chủ bị bà chiếm đoạt tiền. Trong đó, chị Nguyễn Thị Th. (ngụ ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh) bị bà C. giật hụi hơn 150 triệu đồng. Chị Phan Thị T. (bán bánh xèo chợ Đông Hòa) bị bà C. giật 30 triệu đồng. Phần lớn các nạn nhân là những tiểu thương ở chợ Đông Hòa và chợ Hưng Long (xã Hưng Thịnh). Chưa kể trong các nạn nhân có người làm công nhân và thậm chí bán vé số. Ngoài ra, nhiều người cho bà C. vay cả tỉ đồng để lấy lời bây giờ không dám làm đơn tố cáo vì cho vay lấy lãi cao.

“Bà C. chỉ là một tiểu thương buôn bán nhỏ tại chợ Đông Hòa được biết đến vì hay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài việc trích tiền lời từ việc buôn bán của mình, bà còn vận động các tiểu thương khác quyên góp quần áo, vật dụng cũ và tiền để tặng cho người nghèo. Bà từng được UBND tỉnh tặng bằng khen về hoạt động từ thiện. Nhiều năm nay bà làm chủ nhiều dây hụi ở chợ rất uy tín nên ai cũng tin và tham gia hụi do bà tổ chức. Ai ngờ!” - một nạn nhân nói trong nước mắt.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một cán bộ UBND xã Đông Hòa xác nhận vụ vỡ nợ trên là có thật nhưng số tiền mà bà C. nợ chỉ hơn 1 tỉ đồng.

Trong khi đó, đại diện Công an huyện Trảng Bom cho biết sau khi lấy lời khai của người người liên quan, cơ quan công an nhận thấy vụ việc mang tính chất dân sự, không có dấu hiệu hình sự nên đã cho bà C. về nhà, đồng thời hướng dẫn các nạn nhân khởi kiện ra tòa đòi bà C. trả nợ.