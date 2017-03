Kéo nhau đập nhà, xiết đồ chủ hụi ôm tiền tỉ bỏ trốn

Sáng ngày 6-9, tại nhà bà Trương Thị Liên (SN 1956, ngụ ở thị trấn Kiến Gian-huyện Lệ Thủy-Quảng Bình) đã bị rất đông người quá khích đến phá cửa nhà và lấy đi nhiều tài sản.

Nguyên nhân trước đó bà Liên đã gom hụi của các tiểu thương ở chợ Chiều (huyện Lệ Thủy) để cho những người khác vay lại với lãi suất cao hơn. Nhưng từ ngày 26-8, bà đã bỏ trốn khỏi địa phương cùng với khoản nợ hơn 1,7 tỉ đồng.



Lãnh đạo Công an thị trấn Kiến Giang cho biết, khi bà Liên bỏ trốn, công an đã can thiệp kịp thời việc các “chủ nợ” nhiều lần tụ tập đòi dập phá nhà. Nhưng hôm 6-9, lực lượng công an xã đã không thể ngăn chặn được vì rất đông người quá khích đã đến phá cửa nhà và lấy đồ đạc.



Hiện Cơ quan Công an huyện đang vào cuộc xác minh, làm rõ.