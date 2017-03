Kéo quân đến đánh thanh niên làng, bị cả làng truy đuổi

Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đang điều tra làm rõ vụ ẩu đả xảy ra tại thôn Quảng Giang (xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) giữa hai nhóm thanh niên vào 15h ngày 5/4.

Hiện trường lúc xảy ra ẩu đả.

Ông Phạm Quang Quế, Trưởng công an xã Đại Hợp cho biết, vào khoảng 15h chiều 5/4, công an xã nhận được tin báo có vụ ẩu đả tại thôn Quảng Giang. Khi xuống đến hiện trường, người dân đã tạm giữ một đối tượng trong nhóm thanh niên đến đánh các thanh niên làng này. Tiếp tục cập nhật thông tin sau đó ít phút, công an xã lại nhận được tin báo có một nhóm đối tượng tiếp tục đến đánh người làng Quảng Giang.

Khi lực lượng công an xã xuống hiện trường lần thứ 2 thì tiếp cận một thanh niên bất tỉnh, người đầy bùn đất tại khu vực cánh đồng thôn này. Khi đó, công an xã đã đưa đối tượng này đến trạm y tế xã để cấp cứu. Quá trình xác minh vụ việc, đối tượng này tên là Nguyễn Viết Thống (ở xã An Lại, huyện Tứ Kỳ).

Theo tìm hiểu của công an xã Đại Hợp, Thống và Nguyễn Trung Kiên (đối tượng đã bị người dân khống chế trước đó) cùng 5 đối tượng khác đã kéo đến làng Quảng Giang để tìm đánh 4 thanh niên gồm Phạm Đình Hoành (SN 1982), Hà Đình Cần (SN 1993), Trần Đình Cường (SN1994) và Hà Đình Độ.

Trưởng công an Phạm Quang Quế cho biết, công an xã Đại Hợp đã chuyển giao hai đối tượng trên cho Công an huyện Tứ Kỳ để điều tra làm rõ.