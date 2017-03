Kẹo và nước mắt trong phòng xử án

Chỉ trong thời gian hai tháng (từ tháng 4 đến tháng 6/2007), Công an huyện Từ Liêm đã nhận được đơn tố cáo của 6 bị hại tố cáo bị một nhóm cướp tuổi "teen" cướp xe máy, điện thoại di động và tiền.

Sau khi điều tra phá án, công an xác định được thủ phạm của những vụ cướp kể trên đều do một nhóm cướp tuổi "teen" gây ra. Cơ quan CSĐT, công an Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với các đối tượng Nguyễn Duy Hải (SN 1986), Lưu Hiếu (SN1987), Nguyễn Quang Quân (SN 1989) và Hoàng Huệ Quân (SN 1988).

Xuất phát từ những gia đình "căn bản", bố mẹ đều là cán bộ, lại được phụ huynh tậu cho những chiếc xe đắt tiền, nhưng những chàng "công tử" lại rủ nhau đi cướp.

Để thực hiện việc cướp tài sản, Nguyễn Duy Hải và Lưu Hiếu đã trực tiếp mua một con dao nhọn, loại dao chọc tiết lợn cất vào cốp chiếc xe SH mà bố mẹ tậu cho để chuẩn bị đi cướp.

Cả bọn tỏ ra rất có kinh nghiệm khi chỉ "ra tay" vào ban đêm, ở những đoạn đường vắng người qua lại. 20 giờ ngày 13/4/2007, Nguyễn Duy Hiển rủ lưu Hiếu Quang Quân đi cướp xe máy. Cả hai lướt trên chiếc xe SH để tìm "mồi". Đến đoạn đường vắng, cả hai va chạm với an h Đoàn Hà Việt. Do chiếc xe SH bị xước sơn nên bọn chúng đã "ăn vạ", bắt anh Việt phải bồi thường. Sau đó cả hai lấy con dao thủ sẵn trong cốp xe xông vào đánh và cướp đi của anh Việt tiền, điện thoại và cả chiếc xe máy.

Cũng với hành vi côn đồ như trên, ngày 20/4, khi đang đi "săn", bắt gặp anh Nguyễn Duy Hải đang đi xe máy một mình, tên Hiếu và Lưu bèn ép sát gây sự rồi rút dao khống chế, bắt anh Hải đi đến đoạn đường vắng, sau đó đấm đá, cướp tiền, điện thoại và xe máy của anh Hải.

Thấy "làm ăn" dễ, cuối tháng 5/2007, Quang Quân, Huệ Quân, Hiếu và Hải lướt trên chiếc xe SH và chiếc Piagio đắt tiền tiếp tục "săn mồi". Vẫn với kịch bản cũ- kiếm cớ gây sự rồi xông vào cướp, cả bọn lại cướp được tiền, điện thoại và xe máy của bị hại. Với kịch bản này, cả bọn đã trót lọt được nhiều vụ cướp cho đến ngày bị bắt.

Với những hành vi kể trên, ngày 29/5, HĐXX đã tuyên phạt Hải 9 năm tù giam; Hiếu 7 năm; Quang Quân 6 năm, 6 tháng, cộng với bản án trước thành 8 năm, 6 tháng; Huệ Quân: 36 tháng tù cho hưởng án treo.

Nước mắt trong phòng xử án

Tham dự phiên tòa hôm nay, người ta thấy một bà mẹ mang theo lọ kẹo rồi tranh thủ dúi cho cậu con trai mình mấy chiếc.

Sau lưng 4 công tử ngỗ ngược, những giọt nước mắt xót xa của các bậc làm cha, làm mẹ của 4 bị cáo cứ thế tuôn rơi. Những bị cáo kia vốn đều là "cục cưng" trong những gia đình "căn bản", lại đang phải đứng trước vành móng ngựa, đối diện với mức án cao nhất là 9 năm tù giam.

Ngoại trừ bị cáo Nguyễn Quang Quân đã có một tiền án, còn 3 bị cáo còn lại mới lần đầu phạm tội. Mải làm ăn, các bậc phụ huynh đã thiếu sát sao, để rồi hôm nay, phải nhỏ những giọt lệ muộn màng khi phía trước con mình là những tháng ngày tù tội.

Tại tòa, cả 4 vị phụ huynh đều nhận mình có lỗi vì chưa quan tâm sâu sát tới con cái, dẫn đến hậu quả đau lòng ngày hôm nay.

Tội phạm tuổi "teen" không sợ công an?

Trao đổi với PV, một cán bộ Công an thành phố Hà Nội cho biết, tội phạm tuổi "teen" đang trở thành nỗi bức xức của xã hội khi nhiều đối tượng khi bị công an bắt thậm chí không hề tỏ ra sợ hãi.

Cán bộ này kể: Khi bắt một nhóm cướp xe Spacy ban đêm có tuổi đời chỉ mới 20, các đối tượng không hề tỏ ra sợ sệt mà còn "khoe" với công an bằng một giọng đầy tự hào: "cháu còn chém trúng chứ thằng kia toàn chém trượt...".

Công an này cho biết thêm: "Nhiều đối tượng thậm chí không hề sợ công an. Khi chúng tôi đi bắt những đối tượng đua xe, thậm chí bọn chúng còn trêu cả công an, ngang nhiên phóng rẹt trước mặt công an rồi rú ga bỏ chạy".

Các bậc phụ huynh khi được công an mời đến đa phần khi đó mới ngã ngửa người ra rằng, từ trước đến nay con mình đã không hề ngoan ngoãn như họ tưởng.