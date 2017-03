Kết án nhưng không kết luận về chuyện trộm đề cương...

Trong phiên xử sơ thẩm của TAND thị xã Tân An, C. kêu oan, trưng ra “bản đề cương hỏi cung” của điều tra viên để chứng minh rằng mình bị mớm cung, dụ cung... Phía cơ quan điều thì cho rằng các tài liệu C. đưa ra là do C... ăn trộm được. Dù nghi vấn chưa được làm rõ nhưng tòa sơ thẩm vẫn kết án C. tám năm tù. Sau đó, TAND tỉnh Long An đã hủy bản án sơ thẩm và giao cho chính tòa này xét xử lại.

Mới đây, TAND tỉnh Long An đã xử sơ thẩm lần hai, tuyên phạt C. 12 năm tù (viện đề nghị phạt 15-17 năm tù). Theo tòa, bị cáo đã khắc phục hậu quả, hoàn cảnh khó khăn, có con nhỏ nên giảm nhẹ hình phạt. Riêng phần bị cáo “ăn trộm đề cương hỏi cung” thì tòa lại không đề cập đến.