Kết cấu bến xe không đạt chuẩn, trật tự phức tạp

Hôm qua (17-7), PV Pháp Luật TP.HCM đã có buổi làm việc với Ban giám đốc Sở GTVT Bình Dương về những vụ việc nổi cộm ở Bến xe Lam Hồng.

Phó giám đốc: “Bến xe Lam Hồng đạt chuẩn, không phức tạp”

Ông Đàm Trọng Cường - Phó Giám đốc (phụ trách vận tải) Sở GTVT Bình Dương cho biết diện tích Bến xe Lam Hồng trên hợp đồng thuê đất là 2.994 m2, Sở đã đi đo lại và diện tích thực tế là hơn 3.100 m2. Mỗi ngày có 30 xe (loại trên 30 chỗ) xuất bến với trên 1.000 khách. Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam thì Bến xe Lam Hồng có 83 xe đường dài và 12 xe tuyến lân cận vào đầu năm 2008. (Trước đó, làm việc với Báo Pháp Luật TP.HCM, bà Trần Thị Dung - Giám đốc Bến xe Lam Hồng xác nhận hiện chỉ có 60 xe nhập bến. Ngày xuất bến nhiều nhất là 20 xe, ngày ít chỉ có bốn xe xuất bến).

Phó Giám đốc Đàm Trọng Cường cho rằng lưu lượng khách đã đạt chuẩn và yêu cầu PV tự đi tìm hiểu cho rõ.

Ông Cường khẳng định trong năm nay không có các vụ thu tiền không biên lai, ẩu đả, chèn ép nhà xe. Còn các năm trước cũng chưa nghe phản ánh, khiếu nại gì (?).

Trước đó, ngày 14-7-2008, cũng chính phó giám đốc Đàm Trọng Cường đã ký công văn số 636 gửi giám đốc Sở GTVT, Cục Đường bộ Việt Nam và UBND tỉnh Bình Dương. Trong công văn này ông Cường khẳng định các nhà xe không bị ép đưa xe vào quán “cơm tù”, Bến xe Lam Hồng đạt chuẩn, thu phí hợp lý và “Sở không nhận được khiếu nại về tình hình mất an ninh trật tự tại bến”(?!)

Giám đốc: “không đạt chuẩn, nhiều vụ lộn xộn”!

Ngược lại với ý kiến ông Cường, Giám đốc Sở GTVT Bình Dương Trần Thanh Liêm, khẳng định: “Bến xe Lam Hồng đã nhiều lần xảy ra những vụ phiền phức, đập nhà xe”. Năm 2007, HĐND đã gửi công văn cho Sở yêu cầu trả lời về các vụ khiếu kiện gây thương tích và thu chi bất hợp lý. Năm nay, Công an huyện Dĩ An cũng gửi văn bản yêu cầu Sở chấn chỉnh bến xe vì có nhiều vụ việc mất trật tự trị an. Tuy nhiên, ông cho biết vấn đề an ninh và tài chính không thuộc thẩm quyền của Sở.

Ông Nguyễn Đỗ Vũ - Phó Chánh thanh tra Sở GTVT khẳng định: “Bến xe này phức tạp nhiều năm rồi, bên này cũng mệt lắm chứ không phải sướng ích gì!”.

Về hạ tầng bến xe, giám đốc Sở GTVT cho biết phòng chờ, phòng điều hành, phòng y tế đều xập xệ. Theo quy định, bến chỉ được xây năm phòng trọ nhưng thực tế có tới 15 phòng nên diện tích các công trình khác bị thu hẹp. Vì vậy, dù diện tích gần đạt nhưng kết cấu của Bến xe Lam Hồng không đủ chuẩn. Ông Liêm khẳng định sẽ lập biên bản, yêu cầu bến xe khắc phục, nếu không sẽ hạ chuẩn xuống bến xe loại 5 hoặc loại 6. Còn nếu bến xe vẫn không chịu sửa chữa thì có thể dẹp luôn bến.

Như vậy, có thể nói ý kiến của giám đốc và Thanh tra Sở GTVT Bình Dương hoàn toàn trái ngược với ông phó giám đốc Đàm Trọng Cường. Qua đó cũng cho thấy nội dung công văn 632 mà ông Cường báo cáo lên Cục Đường bộ và UBND tỉnh là sai sự thật và không bình thường. Bởi dù đã có văn bản của HĐND và công an đề nghị làm rõ những vụ lộn xộn, những khoản thu trái phép nhưng ông Cường vẫn báo cáo UBND tỉnh là không nghe, không biết.

Không có chuyện nhận tiền của Hải “bến”?

Về những tố cáo của ông Nguyễn Quang Diệu - nguyên Phó Giám đốc Bến xe Lam Hồng, theo bút tích của Hải “bến” mà ông Diệu cung cấp, trong ba năm 2005-2007, Hải “bến” đã biếu hàng trăm triệu đồng quà Tết cho một số cán bộ Sở GTVT Bình Dương.

Giám đốc Trần Thanh Liêm cho biết: “Tôi chưa từng biết mặt Hải “bến”, Hải “bến” cũng không biết nhà tôi và quà Tết gửi cho Sở GTVT vào dịp Tết đều được mang đến trụ sở và chia đều cho anh em”. Ông mong muốn Báo Pháp Luật TP.HCM làm rõ, nếu có ai đã nhận tiền như Hải “bến” đã ghi, đề nghị thông tin cho ban giám đốc và UBND tỉnh Bình Dương để xử lý. Theo đề nghị của ông Liêm, chúng tôi đã cung cấp bản danh sách nhận tiền của Hải “bến” ngay trong ngày hôm qua (17-7).