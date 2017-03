Kết cục buồn của mối tình U60

Bà Nguyễn Thị Hương (xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) ly hôn, nhận nuôi 4 con (3 gái, một trai). Khi 3 con gái lấy chồng, con trai ra Hải Phòng làm thuê, năm 2012, bà đến xã Lạng Sơn làm mướn.

Trong một lần cuốc cỏ chè, người đàn bà 55 tuổi này ghé nhà ông Nguyễn Cảnh Thông (kém 5 tuổi) xin nước uống. Ông Thông tâm sự đã ly dị, 5 con đều ở với mẹ. Thấy ông sống một mình lại đau ốm quanh năm, bà thường ghé đến nhà lo cơm nước, thuốc thang.

Cuối năm 2012, bà Hương chuyển về sống chung với ông Thông, dù ban đầu các con bà đều phản đối vì nghe nhiều điều tiếng về người đàn ông này.

Ngôi nhà xảy ra án mạng. Ảnh: PLXH

Mới đầu cuộc sống của hai người khá hạnh phúc, sau thời gian ngắn ông Thông bắt đầu rượu chè, không chịu lao động. Toàn bộ tiền bạc bà Hương tiết kiệm đều bị người chồng hờ lấy đi mua rượu. Nhiều hôm không có tiền, ông lôi bà ra đánh.

Sau lần chết hụt vì bị bóp cổ, bà Hương vào miền Nam làm thuê, quyết cắt đứt với người tình. Được vài tháng, bà nhận được tin ông Thông ở nhà dùng dao cắt cổ tự tử, phải nhập viện điều trị nên về quê chăm sóc. Từ đó, hai người quay lại với nhau.

Mặc dù được cung phụng tiền mua rượu nhưng mỗi lần say ông ta lại đánh đập bà. Khoảng 19h, ngày 5/5, ông Thông và bà Hương cãi nhau khá to. Vì việc cãi vã của họ xảy ra thường xuyên nên hàng xóm không để ý.

Trưa 6/5, một người đàn ông đến nhà ông Thông và được cho biết: “Tôi lỡ tay đánh chết bà Hương rồi nhờ anh đến báo công an xã cho tôi với”.

Tại hiện trường, cảnh sát ghi nhận xác bà Hương nằm giữa nhà, dính đầy máu. Ông Thông đang nằm bên cạnh, đầu có thương tích. Do vết thương nhẹ lại được sơ cứu kịp thời nên ông Thông đã tỉnh lại.

Tại trụ sở công an, ông Thông khai do say rượu đã đánh bà Hương tử vong. Sau đó, ông đập búa vào đầu tự sát. Hiện, ông Thông bị bắt giữ về hành vi giết người.

Theo Pháp luật xã hội