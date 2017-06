Kết luận nguyên nhân rơi nguồn phóng xạ tại Vũng Tàu

(PL)- Kết luận được đưa ra tại cuộc họp chiều qua (31-12-2007) giữa Sở KH&CN tỉnh BR-VT với Công ty PTSC M&C, Công ty Alpha, Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân, Phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh.

Theo đó, nguồn bị rơi là do đứt cổ khớp nối nguồn của thiết bị chụp ảnh phóng xạ công nghiệp trong quá trình chụp ảnh phóng xạ. Thời điểm rơi là từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 30 ngày 28-12. Liều kế cá nhân của tám nhân viên cứu hộ của Công ty Alpha đo được cao nhất là 34 mSV (nhỏ hơn mức giới hạn cho phép - 50 mSv quy định cho nhân viên bức xạ trong một năm làm việc đơn lẻ). Chiều ngày 31-12, đại diện Công ty Alpha đã đến bệnh viện thăm hỏi và trao quà cho 10 người đang điều trị sau khi sự cố xảy ra. Ông Trần Quốc Dũng, đại diện Công ty Alpha hứa sẽ có trách nhiệm lâu dài với công nhân. Công trình giàn BOD đã hoạt động trở lại bình thường. HÀ THÁI



