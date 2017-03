Công an phường Cầu Kho (quận 1) kiểm tra, bên trong có giấy tờ nhà của chị D.T.T.H (ngụ đường 49, phường Tân Quy, quận 7). Qua xác minh, tối 2-12 kẻ gian bẻ khóa đột nhập vào nhà chị H. lấy trộm két sắt. Trong két có 13 lượng vàng, 300 USD, bốn triệu đồng và một số giấy tờ. Công an quận 1 đã bàn giao két sắt cho Công an quận 7 để điều tra.