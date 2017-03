Kết thúc thực nghiệm hiện trường thảm sát Bình Phước

Người thân ông Mỹ sau khi chứng kiến hai nghi can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến diễn lại hành vi trong đêm thảm sát 7-7 đã không kiềm được xúc động. Khi công an áp giải Dương và Tiến lên xe về lại trại giam thì người thân ông Mỹ gào lên: "Sao các người ác vậy!.."

Sau buổi thực nghiệm, Luật sư Hoàng Kim Vinh, Chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bình Phước, người được chỉ định tham gia quá trình thực nghiệm, cho biết: Bước đầu nhận định, các hành vi thực nghiệm tại hiện hiện trường khớp với lời khai của các bị can.

12 giờ 39

Hai bị can được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường, về lại trại tạm giam. Thực nghiệm hiện trường kết thúc.

Công an dẫn giải Dương ra xe về trại giam

12 giờ 15

Theo thông tin từ phóng viên Pháp Luật TP.HCM tại hiện trường, trời bất ngờ đổ mưa nặng hạt. Tuy vậy, cuộc thực nghiệm vẫn tiếp tục được tiến hành.

12 giờ



Dương diễn lại cảnh vào phòng bà Nga lấy tài sản

Bị can Tiến diễn lại hành vi lục lọi đồ đạc trong ngôi biệt thự hòng tìm ra chỗ gia chủ cất giấu tiền vàng. Trước đó, Dương và Tiến đã liên trục truy hỏi em Quốc Anh, ông Mỹ, bà Nga, Tố Như và Ánh Linh chỗ giấu tiền nhưng không được.

Vì Dương trước đó là người yêu của Ánh Linh nên rất thông thuộc cách bài trí, vật dụng trong ngôi nhà. Hai bị can đã lục lọi, tìm kiếm khá lâu và lấy được một số tài sản gồm ipad, tiền mặt, ngoại tệ... Riêng gói tiền 1,7 tỉ đồng ông Mỹ rút về ngày hôm trước để trả lương cho công nhân được giấu ở nơi kín đáo trong phòng Ánh Linh nên hung thủ không tìm được.



Bị can Dương (đội nón bảo hiểm màu xanh) diễn lại hành vi lục lọi căn nhà

11 giờ 15

Hai bị can được đưa lên lầu để tái hiện việc gây án với hai thiếu nữ. Dự kiến buổi thực nghiệm hiện trường đến hết buổi trưa nay sẽ hoàn tất.

10 giờ 57

Các bị can vẫn đang tiếp tục dựng lại từng chi tiết của hành vi gây án. Thân nhân gia đình nạn nhân ông Lê Văn Mỹ chứng kiến quá trình thực nghiệm đã không cầm được nước mắt.

Những cây cối trong sân ngôi biệt thự cho đến hôm nay vẫn trắng khăn tang.



Một cái cây trong sân nhà thắt khăn tang. Ảnh: N.Đức

10 giờ 30

Tại xưởng gỗ, chung sân với ngôi biệt thự xảy ra án mạng, các công nhân vẫn đang làm việc bình thường. Sau khi gia đình bà Nga bị thảm sát, công việc tại xưởng gỗ được em trai bà đứng ra điều hành để duy trì hoạt động.

10 giờ 17

Trời về trưa, nhiệt độ càng lúc càng tăng cao, không khí oi bức. Theo ghi nhận của PV, những cán bộ tham gia công tác thực nghiệm hiện trường bên trong căn nhà lưng áo ướt đầm.

Hai bị can vẫn đang thực hiện lại hành vi trói các nạn nhân, là những người đóng thế được cơ quan tố tụng mời đến hiện trường.

9 giờ 40

Dương và Tiến đang diễn lại hành vi gây án ở tầng trệt, nơi có phòng ngủ của vợ chồng ông Mỹ, bà Nga và em Quốc Anh. Hai bị can hiện đang thực nghiệm lại hành vi khống chế ông Mỹ, bà Nga ở trong phòng ngủ của vợ chồng chủ nhà.

Luật Sư Hoàng Kim Vinh, chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước, được cơ quan tố tụng mời tham gia theo dõi việc thực nghiệm hiện trường.



Dương và Tiến đang ở trên ban công lầu 1 diễn lại hành động đêm thảm sát. Ảnh: N.Đức

9 giờ 30

VKS và công an tỉnh Bình Phước đang chăm chú chứng kiến Dương, Tiến diễn lại hành vi. Lãnh đạo Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm trực tiếp có mặt để chỉ đạo công tác tổ chức thực nghiệm hiện trường.

Trước đó, trong quá trình lấy lời khai, Dương khai nhận mình trực tiếp giết người còn Tiến thì siết cổ bà Nga để Dương gây án. Tuy nhiên, theo lời một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước đây chỉ là lời khai ban đầu. Qua thực nghiệm hiện trường và quá trình đấu tranh làm rõ các tình tiết khác mới có thể kết luận cuối cùng quá trình gây án.

8 giờ 40

Dương và Tiến được đưa lên lầu, tay cầm dao để bắt đầu mô tả lại hành vi của mình.

Theo lời khai của Dương, sau khi lọt được vào nhà ông Mỹ, Dương ra tay ngay với nạn nhân đầu tiên là Dư Minh Vỹ (14 tuổi) là cháu ruột của chủ nhà. Sau đó, Dương và Tiến trèo lên phòng ngủ ở lầu 1, khống chế Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái chủ nhà, đồng thời là người yêu cũ của Dương) và Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu ruột ông Mỹ) rồi quay xuống tầng trệt bắt trói vợ chồng ông Mỹ (48 tuổi, bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi) và em Lê Quốc Anh (15 tuổi, con trai ông Mỹ).



Từng hành động của hai bị can được lực lượng chức năng quan sát kỹ. Ảnh: N.Đức

Dương khai nhận mình là người trực tiếp ra tay sát hại cả 6 mạng người trong đêm 7-7, Tiến là người hỗ trợ Dương bắt trói các nạn nhân.

Sau khi đã khống chế tất cả người trong nhà, Dương bắt đầu truy hỏi nơi gia đình cất giấu tiền, vàng nhưng không thành. Dương lần lượt sát hại em Quốc Anh, ông Mỹ và bà Nga. Hai bị can tiếp tục quay lên lầu 1 sát hại Tố Như. Lúc này, Dương ngồi lại nói chuyện với người yêu cũ là Ánh Linh. Ánh Linh cũng là nạn nhân cuối cùng của Dương. Trước khi ra tay, bị can này còn nói với Linh: Tất cả việc làm hôm nay là do anh bị đối xử tệ.

Trước đó Dương và Ánh Linh có một khoảng thời gian yêu nhau khá lâu. Về sau gia đình Ánh Linh nhận thấy hai bên không còn phù hợp nên đã có ý ngăn cản. Tức giận vì việc này nên Dương đã âm mưu thảm sát cả nhà người yêu để trả thù.



Dương và Tiến leo lên mái tôn nơi đặt máy phát điện rồi theo tường lên lầu . Ảnh: N.Đức

8 giờ 30

Bắt đầu dựng lại hiện trường.

Clip Lực lượng chức năng thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước. Tiến Tân thực hiện.



Chiếc xe chở nghi phạm đến hiện trường từ rất sớm. Ảnh: N.Đức

6 giờ 30

Công tác phong tỏa hiện trường đã được cơ quan công an tỉnh Bình Phước thực hiện xong.



Lực lượng chức năng dựng rào chắn để bảo vệ hiện trường buổi thực nghiệm. Ảnh: N. Đức

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ các đơn vị được huy động bảo vệ an ninh hiện trường. Đã có rất đông người dân nghe tin đã tụ tập xung quanh khu vực này để theo dõi việc thực nghiệm. Phóng viên các báo đài cũng có mặt rất đông để đưa tin về việc này.



Vụ thảm sát cả gia đình ở Bình Phước từng gây rúng động dư luận hồi đầu tháng 7. Ảnh: N. Đức



Vụ việc được rất đông người dân quan tâm, theo dõi từ xa. Ảnh: N. Đức

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, rạng sáng ngày 7-7 tại cơ sở sản xuất gỗ Quốc Anh (Quốc lộ 13, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) đã xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng làm 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ chết thảm.



Căn nhà, cũng là trụ sở công ty gỗ Quốc Anh của gia đình ông Mỹ nơi xảy ra vụ thảm sát. Ảnh: T.Tân

Sau ba ngày điều tra, cơ quan công an đã xác định được hung thủ gây ra vụ án mạng nghiêm trọng chính là Nguyễn Hải Dương (24 tuổi) và Vũ Văn Tiến (24 tuổi). Dương khai nhận vì hận tình người yêu là con gái ông Mỹ nên đã ra tay thảm sát cả nhà để trả thù. Toàn bộ 6 người có mặt trong nhà hôm 7-7 đều bị chính Dương ra tay giết chết, riêng bé Na (18 tháng tuổi, con gái út của vợ chồng ông Mỹ) may mắn sống sót do hung thủ không nỡ ra tay.

Lúc mới bị bắt giữ ngay tại đám tang gia đình ông Mỹ, Dương còn tỏ ra thương xót các nạn nhân và quanh co chối tội. Mãi đến 15g ngày 10-7, khi cơ quan điều tra có kết quả giám định về vết máu tại hiện trường phù hợp với vết trầy xước trên tay Dương, nghi can này mới khai nhận hành vi giết người và khai ra đồng phạm hỗ trợ trong vụ án là Tiến. Tiến bị bắt giữ liền sau đó tại nhà trọ ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn.

Liên quan đến vụ án này, sáng 10-8, trao đổi với PV Báo Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Trần Thắng Phúc- giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết cơ quan điều tra đã bắt thêm một nghi can thứ 3. Người này được xác định là Trần Đình Thoại (27 tuổi, Vĩnh Long).

Trước đó, Nguyễn Hải Dương đã nhiều lần lên kế hoạch bàn bạc cùng Thoại để gây án, nhưng đến ngày ra tay thì Thoại bất ngờ từ chối không tham gia với Dương nữa.



Trần Đình Thoại

Nghi can Trần Đình Thoại bị bắt theo quyết định phê chuẩn của VKS tỉnh Bình Phước vào chiều tối ngày 9/8 tại quận 12.

Ngày hôm nay, cơ quan chức năng thực nghiệm lại hiện trường hôm xảy ra vụ án để củng cố hồ sơ, trước khi đưa vụ việc ra xét xử trước Pháp luật.

Một số hình ảnh tại hiện trường sáng nay. PLO sẽ liên tục cập nhật đến bạn đọc

Người dân xung quanh khu vực được yêu cầu giữ khoảng cách xa khỏi vị trí cổng ngôi biệt thực, đảm bảo an toàn trật tự cho công tác thực nghiệm. Nhiều xe cứu hỏa, xe cảnh sát cơ động, cảnh sát 113 được điều động. Có mặt tại hiện trường có đến hàng trăm chiến sĩ công an, cảnh sát giao thông, công an xã Nhị Bình cũng có mặt.