Kẹt xe vì cô gái nhảy xuống sông tự tử

Khoảng 14 giờ ngày 17-11, mặc dù không phải là giờ cao điểm nhưng tình trạng giao thông tại khu vực cầu Hóa An đoạn qua xã Hóa An, TP Biên Hòa (Đồng Nai) bỗng nhiên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cụ thể, trên cầu Hóa An, hướng từ Bình Dương về TP Biên Hòa, hàng trăm xe máy được dựng ngay trên cầu, chiếm mất một diện tích không nhỏ của mặt cầu khiến việc lưu thông của các phương tiện giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân là nhiều người đi xe máy tụ tập trên cầu để theo dõi các cơ quan chức năng tìm kiếm một cô gái nhảy xuống sông tự tử.

Hàng trăm người dừng xe máy trên cầu để theo dõi vụ việc gây kẹt xe. Ảnh: TIẾN DŨNG

Vào thời gian trên đã xảy sự việc một cô gái bỏ lại xe máy rồi gieo mình xuống sông Đồng Nai. Nạn nhân được xác định là chị NTH (28 tuổi, ngụ Bình Dương, quê Nghệ An). Theo những người chứng kiến, chị H. chạy xe máy biển số 77H5-8293 lưu thông theo hướng từ Bình Dương về TP Biên Hòa, Đồng Nai, khi lưu thông đến giữa cầu Hóa An thì bỏ lại xe máy rồi bất ngờ leo qua thành cầu rồi gieo mình xuống sông.

Các cơ quan chức năng đang tìm kiếm chị H. Ảnh: TIẾN DŨNG

Nhận được tin báo, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành truy tìm cô gái và điều tiết giao thông qua cầu. Hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tiến hành truy tìm và điều tra làm rõ vụ việc.