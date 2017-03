Khách bay chung với... một tấn rắn!

Luật sư Phạm Quốc Hưng, Đoàn luật sư TP.HCM: Làm khách hoảng sợ là phải bồi thường Về nguyên tắc chung, trong trường hợp tính mạng, sức khỏe, hành lý của hành khách bị thiệt hại, bên vận chuyển phải bồi thường theo quy định, trừ trường hợp thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của hành khách. Tuy nhiên, máy bay là nguồn nguy hiểm cao độ. Theo Điều 623 Bộ luật Dân sự năm 2005, chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra ngay cả khi họ không có lỗi, trừ phi thiệt hại hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại. Như vậy, nếu khách hàng chứng minh được có sự thiệt hại về vật chất, tinh thần (lo sợ, hoảng loạn, tâm thần bất ổn...), Vietnam Airlines với tư cách là bên vận chuyển, đồng thời là chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho khách hàng trước. Sau đó, nếu Vietnam Airlines chứng minh được các đơn vị mà mình đã ký hợp đồng kiểm tra kiện hàng có lỗi để lọt hàng trái phép thì Vietnam Airlines có quyền yêu cầu đơn vị này bồi hoàn. Trường hợp không có thiệt hại, Vietnam Airlines vẫn có khả năng bị xem xét trách nhiệm nếu không chứng minh được rằng mình không biết, không có lỗi trong việc vận chuyển hàng trái phép. Luật sư Trương Thị Cẩm Hòa, Đoàn luật sư TP.HCM: VNA có thể bị xử lý hành chính Việc nhập khẩu rắn ráo trâu vào Việt Nam phải thực hiện theo Nghị định số 82/2006/NĐ-CP về quản lý xuất nhập khẩu động vật hoang dã, tức phải có giấy phép của cơ quan quản lý từ nước nhập khẩu. Tuy nhiên, quy chế vận tải hành khách và hàng hóa hàng không của Vietnam Airlines đương nhiên không cho phép vận tải động vật hoang dã trái phép. Và Vietnam Airlines chỉ là nhà vận chuyển chứ không phải nhà nhập khẩu. Theo Luật Hàng không quốc tế nói chung, người gửi hàng có quyền không kê khai hàng hóa là gì và tự chịu trách nhiệm về hàng hóa. Do vậy, Vietnam Airlines hoặc cơ quan an ninh mặt đất chỉ có thể bị xử lý hành chính về hành vi vận chuyển động vật quý hiếm trái phép. Liệu sự việc này có thể do một cá nhân nào đó thực hiện không? Nếu có thì với số lượng rắn lớn như vậy, hành vi của cá nhân này là lỗi cố ý và có dấu hiệu cấu thành tội phạm theo Điều 190 BLHS. THỤY CHÂU ghi