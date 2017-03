Khách bị lừa ở 'ngã ba sung sướng'

Khi màn đêm buông xuống, tại nhiều địa điểm ở TP Đà Nẵng như Ngã ba Huế, nút giao thông cầu vượt Hòa Cầm, bùng binh Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Hữu Thọ, đường Nguyễn Tri Phương (đoạn giáp Công viên 29-3)… có khá đông gái mại dâm son phấn lòe loẹt đứng đường vẫy khách làng chơi.

Sôi động nhất là Ngã ba Huế, địa bàn giáp ranh giữa 3 phường Hòa An (quận Cẩm Lệ), An Khê (quận Thanh Khê) và Hòa Minh (quận Liên Chiểu). Dân chơi gọi đây là “Ngã ba sung sướng” vì hằng đêm, tầm 18 đến 23h, có hàng chục gái mại dâm tụ tập và tỏa về các tuyến đường Trường Chinh, Tôn Đức Thắng, Điện Biên Phủ mồi chài khách.

Công an bắt giữ một vụ mua bán dâm tại nhà nghỉ.

Ở đây đa phần là gái mại dâm chuyên nghiệp đã hết thời, “hàng thải” từ quán bar, vũ trường, tụ điểm ăn chơi, có độ tuổi từ 30 đến xấp xỉ 60. Chính vì “hàng quá đát” nên giá khá mềm, mỗi lần “vui vẻ” khách chỉ mất 100-120 ngàn đồng, gồm cả tiền thuê phòng trọ. Khách làng chơi tìm đến nơi này đa phần đã lớn tuổi, chủ yếu là lao động phổ thông ngoại tỉnh đến Đà Nẵng làm ăn, xa vợ con, đã có tí men trong người. “Bãi đáp” sau mỗi cuộc ngã giá thành công là các nhà cho thuê trọ hoặc bãi đất trống vắng người.

Một đêm trung tuần tháng 8, hơn 30 dân phòng, ban bảo vệ dân phố, công an phường Hòa An chia làm 3 tổ xuất kích theo 3 hướng, kiểm tra và tạm giữ hành chính tất cả người thuộc diện nghi vấn hoạt động mại dâm trên tuyến đường Trường Chinh (thuộc tổ 33, phường Hòa An). 22h, tổ công tác nhận được thông tin, có 5 gái mại dâm đang đứng vẫy khách, một người đã đưa khách vào nhà trọ hành lạc.

Tổ công tác do thượng úy Nguyễn Ngọc Tuấn (Phó công an phường Hòa An) kiểm tra hành chính một nhà trọ và phát hiện Nguyễn Thị Hoàng (quê Tiên Du, Bắc Ninh) cùng khách nam đang chuẩn bị hành lạc. Cùng thời điểm này, 2 tổ công tác còn lại kiểm tra hành chính, tạm giữ 4 gái mại dâm khác đang có hành vi bắt khách ở đường Trường Chinh.

Tại công an phường Hòa An, ngoài Nguyễn Thị Hoàng thừa nhận thỏa thuận khách mua dâm với giá 200.000 đồng, 4 người còn lại gồm Nguyễn Thị Huyền (ở Quế Sơn, Quảng Nam), Nguyễn Thị Hiệp (ở Bình Sơn, Quảng Ngãi), Hoàng Thị Sâm (ở Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và Hoàng Thị Hương (ở TP Huế) khai có hành vi đứng đường bắt khách mua dâm. Tất cả số gái mại dâm sau đó bị công an lập biên bản xử lý hành chính và gửi ảnh chân dung đến các nhà trọ trên địa bàn phường, yêu cầu không được cho thuê phòng lưu trú với khách nam.

Qua đấu tranh với một số gái mại dâm đứng đường, công an cho biết, đây hầu hết đều chây lười lao động, coi việc bán dâm là nghề kiếm sống, ít nhiều đều có liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản khách làng chơi với phương thức và thủ đoạn tinh vi. Tại mỗi tụ điểm hành nghề, các gái mại dâm đều có đầu gấu bảo kê, đề phòng khách làng chơi quỵt tiền và bảo vệ khi hành vi trộm cắp bại lộ.

Nguyễn Văn Mạnh đóng giả gái mại dâm đứng đường.

Có 2 “chiêu thức” gái đứng đường thường áp dụng để “chôm” tiền của khách. Thứ nhất, khi ngã giá thành công (thường giá rất rẻ), gái mại dâm sẽ đưa khách đến khu vực vắng người để hành lạc. Sau khi cởi y phục trên người khách, bất ngờ gái mại dâm hô lớn “Có công an tới” và bỏ chạy. Khi khách chưa kịp định thần thì bị đồng bọn gái mại dâm nấp ở vị trí gần đó lấy xiêm y của khách bỏ chạy, trong đó chắc chắn 100% có ví tiền.

Thủ đoạn thứ hai là gái mại dâm đứng đường đưa khách vào nhà trọ đã có đồng bọn phục sẵn từ trước. Khi cởi áo quần hành lạc, gái mại dâm cố tình che chắn để đồng bọn móc ví lấy tiền. Đến khi “hành sự” xong, khách mới phát hiện bị mất tiền, chỉ biết “ngậm bồ hòn làm ngọt”, không dám trình báo cơ quan chức năng. Theo công an phường Hòa An, có trường hợp khách làng chơi bị mất 10 triệu đồng, quá ấm ức điện báo công an đến xử lý. Nhưng khi công an có mặt, bị hại không hợp tác, chỉ đứng chửi đổng mấy câu cho hả giận rồi bỏ đi.

Đa phần khách làng chơi bị gái mại dâm trộm tài sản đều chọn giải pháp “im lặng là vàng”. Bởi tâm lý chung là nếu làm lớn chuyện sẽ đến tai gia đình, người thân, đó là chưa kể đến việc bị cơ quan chức năng xử lý về hành vi mua dâm. Nắm được điểm yếu này, gái đứng đường tha hồ “tác oai tác quái” và không ít kẻ hảo ngọt sập bẫy. Mới đây, công an phường Hòa Phát (Quận Cẩm Lệ) kịp thời đấu tranh, xử lý Nguyễn Văn Mạnh (ở phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu) có hành vi đóng giả gái mại dâm đứng đường, chiếm đoạt tiền của anh Phan Ngọc Ánh (trú Quảng Ngãi).

Đêm 22/9, Mạnh son phấn lòe loẹt, đóng giả gái mại dâm đứng bắt khách tại khu vực ngã ba Hòa Cầm. Tại đây, anh Ánh đến rủ Mạnh qua đêm với giá 100.000 đồng. Khi cả hai vào nhà trọ “vui vẻ”, anh Ánh phát hoảng khi phát hiện Mạnh là đàn ông, bỏ chạy không kịp quay đầu. Khi về nhà kiểm tra ví tiền, anh cay đắng phát hiện bị mất 1,3 triệu đồng. Rất may là 9 ngày sau, anh Ánh tóm được Mạnh khi đang “soạn lại bổn cũ” tại cầu vượt Hòa Cầm, chuyển cho công an phường Hòa Phát xử lý, lấy lại tiền.

Theo Công an Đà Nẵng