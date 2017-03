Khách du lịch khống chế người yêu vào khách sạn và dọa giết

Thanh niên này đóng chặt cửa bất chấp lời kêu gọi của mọi người.

Khách sạn Sao Biển, nơi Hải khống chế người yêu. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Theo lời kể của mẹ ruột người thanh niên trên, gia đình bà quê ở Bạc Liêu, tới Vũng Tàu du lịch từ ngày 12-6, dự kiến 14-6 sẽ về. Con trai bà 29 tuổi (sinh năm 1983), nghiện ma túy, thời gian gần đây có sử dụng "hàng đá". Cô gái bị khống chế là người yêu của con bà. Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao thanh niên này khống chế bạn gái.

Công an TP Vũng Tàu, cảnh sát 113 đã cử lực lượng tập trung tại khách sạn tìm cách khống chế đối tượng, giải cứu cô gái.

Rất đông người dân hiếu kỳ đã tập trung trước khách sạn Sao Biển để theo dõi lực lượng công an TP Vũng Tàu và cảnh sát 113 khống chế đối tượng Vu Thành Hải. Trong trạng thái bị kích động mạnh, Hải đã đóng chặt cửa phòng tại lầu 1 khách sạn trên, khống chế người yêu là T.T.T (17 tuổi, quê Bạc Liêu) rồi dùng kéo dọa giết T., đòi cùng chết chung.

T. (nữ, áo trắng) được đưa đi khỏi hiện trường

Đến khoảng gần 18 giờ, lực lượng chức năng đã buộc phải dùng bình xịt hơi cay để đập cửa trước, mở chốt cửa sau của phòng để xông vào khống chế Hải, đưa về Công an TP Vũng Tàu. Trên xe Hải tỏ ra hung hãn, vùng vẫy. Khi đến Công an TP Vũng Tàu, Hải vẫn nói năng huyên thuyên, có biểu hiện không bình thường. Về phần T. không bị thương tích nhưng hoảng loạn. Cô nhanh chóng được đưa tới Bệnh viện Lê Lợi để kiểm tra sức khỏe.

Kể với báo Pháp Luật TP.HCM, T. cho biết: T. mới quen Hải được hơn hai tháng. Lần này khi gia đình Hải thuê nguyên chiếc xe gần 30 chỗ đi du lịch, T. và bạn gái cũng cùng đi, đến Vũng Tàu ngày 12-6. Gia đình Hải thuê một số phòng trong khách sạn. Riêng Hải, T. và bạn T. ở cùng chung một phòng tại lầu 3.

Tại khách sạn, rất nhiều người chứng kiến vụ việc bị cay mắt do bình xịt hơi cay

Từ tối 12-6, T. và bạn đã thấy Hải có biểu hiện hơi khác khi bạn T. dùng máy điện thoại để chơi game, nghe nhạc. Sáng 13-6, khi thấy người bạn T. tiếp tục chơi game, Hải đã có lời nói bóng gió đe dọa. Tuy nhiên, cả hai không để ý.

Trưa 13-6, sau khi ăn uống xong Hải xuống trước khách sạn ngồi nhậu một chốc rồi rủ T. ra biển tắm. Khi hai người xuống đến cạnh mấy ghế bố thì Hải không đi nữa. Cả hai đứng lại đùa giỡn tại đây gần một giờ để chờ bạn T. xuống cùng. Bất ngờ Hải thay đổi thái độ, chộp lấy cái kéo của một quán bán đồ ăn cạnh đó, cặp cổ T. và đe dọa giết. Hải một mực khẳng định T. và bạn đã dùng máy quay quay lại những hình ảnh của Hải với mục đích giết, đe dọa Hải. T. sợ hãi nói không có chuyện đó nhưng Hải vẫn không tin, tiếp tục khống chế, dùng kéo dí vào trước mắt T. Lúc này người dân rồi gia đình Hải xuống thấy vậy đều khuyên nhủ nhưng Hải nhất định không chịu buông. Sau khi mẹ Hải cùng gia đình quay về khách sạn, Hải cũng kẹp cổ T. tiếp tục khống chế đưa từ đó về khách sạn.

Sau một hồi, Hải hung hăng kẹp cổ T. lên căn phòng tại lầu 1. Tại đây, mẹ Hải có vào khuyên can nhưng Hải không nghe, đóng cửa phòng. Bà đã phải đi ra ngoài ban công phòng để leo xuống. Còn Hải tiếp tục khống chế đe dọa T., nói năng lảm nhảm, đòi gặp hai con riêng của Hải (cùng đi du lịch trong đoàn) trước khi cả hai cùng chết… T. van xin nhưng Hải không nghe cho tới lúc công an vào khống chế được Hải.

Vu Thành Hải tại Công an TP Vũng Tàu

Tại Công an TP Vũng Tàu, T. thừa nhận cả T. và Hải đều có dùng “hàng đá” tại khách sạn. Số "hàng" trên do Hải đưa. Thời điểm xảy ra vụ việc trong phòng ở vẫn còn “hàng”. Mẹ của Hải cũng cho biết Hải nghiện ma túy đã lâu và chuyển qua sử dụng “hàng đá”. Khi phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM hỏi Hải tại nhà tạm giữ rằng lý do vì sao lại khống chế T., Hải vẫn tỏ ra bấn loạn, chỉ nói lảm nhảm “tại nó không cho gặp mẹ con em”.



19 giờ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Vũng Tàu đã lập hồ sơ vụ việc và lấy lời khai của T. cùng bạn của T. Một lực lượng khác được cử quay lại hiện trường để thu giữ số “hàng đá” mà Hải, T. sử dụng để tiếp tục xử lý.

TRÙNG KHÁNH