Khách nam bị móc túi trong quán tẩm quất

8 người liên kết mở quán cafe - đấm lưng thư giãn nhằm móc túi, trấn lột tài sản của khách tại Hải Phòng vừa bị cảnh sát phát hiện. Công an huyện An Dương (Hải Phòng) đang tạm giữ hình sự 8 người làm việc tại quán cà phê trên đường 351 (xã Nam Sơn, huyện An Dương), trong số này có nhiều cô gái mới lớn.

Theo tài liệu điều tra, nhiều người sau khi đến thư giãn tại quán đã bị mất tài sản. Mới đây nhất, ngày 10/3 hai thanh niên tuổi 20 trình báo bị nhân viên của quán cà phê - đấm lưng này móc túi lấy điện thoại cùng hơn 500.000 đồng.



Hai người này cho biết khi họ yêu cầu quán bắt đền thì bị 3 nhân viên vây đánh, dùng dao đe dọa bắt nộp phạt 2 triệu đồng "bồi thường danh dự".



Do không còn tiền, hai vị khách bị chúng trấn một lắc bạc và dây chuyền vàng. Trước khi thả họ ra về, nhóm này dọa nếu báo công an thì sẽ bị giết.



Theo Lê Thanh (VNE)