Khách nước ngoài giấu “hàng trắng” trong ống chân lên máy bay

Tin từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 9-9 cho biết lực lượng an ninh sân bay này đã phát hiện một vụ vận chuyển ma túy bằng đường hàng không qua phản ứng khá bất thường của hành hành khi thực hiện các thủ tục an ninh cần thiết trước lúc lên máy bay.

Theo đó, ngày 9-8, nhân viên an ninh hàng không nhà ga quốc tế đi của sân bay Tân Sơn Nhất thực hiện kiểm tra, soi chiếu an ninh cho hành khách đi chuyến bay AK 1453 của hãng hàng không giá rẻ Air Asia, hành trình TP HCM - Kualalumpur - Perth (Việt Nam - Malaysia - Úc), dự định cất cánh lúc 16 giờ 20 cùng ngày.

Song song với kiểm tra hành lý xách tay bằng máy soi chiếu, nhân viên an ninh tiến hành kiểm thể khi hành khách đi qua cổng từ. Bất ngờ, một nam hành khách có biểu hiện sợ hãi và bỏ chạy khi nhân viên an ninh chuẩn bị dùng thiết bị chuyên dụng rà soát trên người. Lực lượng an ninh hàng không lập tức bắt giữ khi người đàn ông này chạy về phía khu vực hành khách chuyển tiếp.

Tiến hành kiểm thể, lực lượng an ninh hàng không phát hiện trong người hành khách bỏ chạy có 2 gói bột màu trắng, quấn băng keo tại 2 ống chân, có trọng lượng khoảng 960 gram. Nghi ngờ khách mang ma túy, cảng vụ Hàng không miền Nam đã phối hợp với Trung tâm An ninh hàng không lập biên bản, giao người và tang vật cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất để tiếp tục xử lý.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 2 gói bột màu trắng giấu trong ống chân hành khách có kết quả dương tính với ma túy. Người vi phạm là ông De Santos Kevin William (SN 1963, quốc tịch Úc).

Ông Đào Đức Thát, Phó Trưởng phòng An ninh Cục Hàng không Việt Nam cho biết thủ đoạn của tội phạm vận chuyển ma túy qua đường hàng không rất tinh vi. Tại các sân bay ở Việt Nam đã phát hiện các trường hợp giấu ma túy trong người và hành lý.

Hình thức đã phát hiện là giấu ma túy trong đế giày, trong valy 2 đáy nhưng thủ đoạn giấu ma túy trong người tinh vi hơn nhiều. Đã có trường hợp tội phạm nuốt ma túy vào bụng, trong kẹp tóc hoặc chia nhỏ thành các gói giấu trong hệ thống khuy áo, cổ áo đang mặc. Thậm chí có những trường hợp còn phẫu thuật các bộ phận phần mềm trên cơ thể như bắp chân, ngực. mông để nhét ma túy vào, sau đó băng bó lại như vết phẫu thuật y tế chưa liền da hòng qua mắt các lực lượng chức năng.

Nghiêm trọng hơn, tại sân bay còn phát hiện trường hợp hành khách nữ giấu tuýp ma túy trong chỗ kín. Mặc dù được trinh sát thông báo nhưng nữ hành khách này không bị phát hiện có ma túy trong người khi làm thủ tục kiểm thể thông thường. Lực lượng an ninh hàng không phải thực hiện phối hợp đấu tranh, khám người mới phát hiện tang vật.

Ông Đào Đức Thát cho biết tại các sân bay trong cả nước đều thực hiện quy chế phối hợp, trao đổi thông tin với Cục Cảnh sát phòng chống ma túy (Bộ Công an) để kịp thời phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn tội phạm vận chuyển ma túy qua đường hàng không.