Khách sạn 5 sao bị dọa đặt bom

Chiều 5/6, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP HCM đã khởi tố vụ án, bị can và bắt giam 4 tháng đối với Võ Anh Tuấn (22 tuổi, tạm trú tại quận 5) để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản" và "chế tạo trái phép vật liệu nổ".

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, Tuấn học hết lớp 12, từ Lâm Đồng về TP HCM làm thuê. Nhưng, do ham mê chơi điện tử và nợ nần, Tuấn nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản lấy tiền trang trải nợ nần.

Cuối tháng 4, Tuấn gửi email cho 2 ngân hàng và 3 khách sạn lớn tại TP HCM với cùng nội dung yêu cầu mỗi đơn vị này phải giao số tiền từ 50.000 USD đến 100.000 USD. Nếu không, Tuấn sẽ đặt bom và cho nổ tung khách sạn. Sau đó, đến đầu tháng 5, Tuấn tự tạo một quả nổ, đem đặt trong khách sạn Legend và tiếp tục gửi email tống tiền.

Ngay sau các bị hại đến trình báo, lực lượng công an Quận 1 phối hợp với công an thành phố, tiến hành rà soát, kiểm tra an ninh tại các địa điểm mà Tuấn đe dọa. Cơ quan công an đã tìm thấy một quả nổ trong khách sạn Legend. Việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Ngay cả địa chỉ email mà Tuấn dùng để liên lạc với các khách sạn cũng được Tuấn sử dụng địa chỉ truy cập "ảo" từ nước ngoài nhằm đánh lạc hướng cảnh sát.

Sau đó, để tránh làm Tuấn manh động, cảnh sát yêu cầu khách sạn tiếp tục thực hiện các yêu cầu của Tuấn. Ngày 18/5, khi Tuấn đang nhận tiền từ nạn nhân thì bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận do nợ nần quá nhiều nên nảy sinh ý định tạo bom để tống tiền. Khám xét nơi ở của Tuấn, cảnh sát thu giữ một số vật liệu Tuấn dùng chế tạo mìn.

Vụ việc do Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) công an TP HCM phối hợp với công an quận 1 và các cơ quan chức năng khám phá.

Với thành tích khám phá nhanh vụ án đe dọa đặt bom, tống tiền khách sạn tại TP HCM, Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh đã gửi thư khen các đơn vị nghiệp vụ công an TP HCM, kèm theo số tiền thưởng 5 triệu đồng. Dịp này, lãnh đạo công an thành phố cũng gửi thư khen kèm tiền thưởng 3 triệu đồng cho lực lượng trực tiếp phá án.

Theo đại tá Phan Anh Minh, Phó giám đốc công an TP HCM, từ ngày 1/6 đến 30/7, công an thành phố mở đợt ra quân trấn áp tội phạm hình sự trên toàn thành phố. Theo ông Minh, lực lượng này sẽ tập trung trấn áp tội phạm sử dụng vũ khí nóng, vật liệu nổ để gây án.