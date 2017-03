Khách sạn Caravelle nổ do khí metan

Theo đó, ngay sau khi vụ nổ xảy ra, cơ quan điều tra đã có mặt tại hiện trường để thu thập một số mẫu vật tại hiện trường. Cục Kỹ thuật hình sự C21 (Bộ Công an) cũng đã lấy hơn 40 mẫu vật để kiểm tra nhưng tất cả đều âm tính với chất nổ - nghĩa là khả năng nổ do chất nổ, do phá hoại được loại trừ. Khu vực nổ có hầm chứa xăng, dầu và hầm cầu... của khách sạn, khu vực này hoàn toàn khép kín. Khí metan bị tích tụ dày đặc gây nổ.

Tuy nhiên cho đến nay, tác nhân phát lửa để gây nên vụ nổ vẫn chưa được xác định rõ. Cơ quan điều tra đã loại trừ hoàn toàn khả năng vụ nổ xảy ra là do tác động của con người.