Khách "Tây" đánh gái mại dâm vì... thiếu nhiệt tình

Khoảng 1h30 ngày 16-1, tại đường Bùi Viện, Quận 1, TP. HCM, một du khách là PhilipNeil Richmond (SN 1968, quốc tịch Anh) có thỏa thuận mua bán dâm với Đặng Thị Tuyến (SN 1989, thường trú Quận 7). Sau đó, cả hai đến khách sạn ở Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, để quan hệ.

Do Tuyến tỏ ra không thân thiện, thiếu nhiệt tình nên tên Richmond đã đánh vào trán Tuyến và giật lấy 1 chiếc ví (bên trong có 300.000 đồng và 2 ĐTDĐ) của Tuyến rồi đi ra khỏi khách sạn.

Khi vừa ra khỏi khách sạn, Richmond bị 2 thanh niên đi 1 xe gắn máy đuổi theo ném đá nên bỏ chạy vào trụ sở Công an Quận 1. Khoảng 1 tiếng sau, Richmond trèo tường trụ sở Công an Quận 1 ra ngoài thì bị 2 đồng chí thuộc Đội CSBV&HTTP Công an Quận 1 tuần tra phát hiện bắt giữ.

Công an Quận 1 tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.