Khách trộm xe taxi

Theo điều tra, đêm 31-3, Trung thuê taxi của hãng taxi Sài Gòn do tài xế Hoàng Văn Phú điều khiển chở về huyện Trảng Bom. Khi đến KCN Bàu Xéo (huyện Trảng Bom), anh Phú dừng xe xuống đi vệ sinh. Thấy xe vẫn nổ máy, Trung liền điều khiển xe chạy về hướng thị xã Long Khánh rồi lên đường cao tốc Dầu Giây - Long Thành. Lúc này anh Phú liền báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an huyện Trảng Bom đã nhanh chóng phối hợp bắt giữ Trung ngay trong đêm.

VŨ HỘI