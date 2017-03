Khai bị hôi của hàng tỉ đồng sau khi ngã xe

Tin ban đầu cho biết trưa 5-6, ông NTT (ở xã Tân Lập, Mộc Hóa, Long An) đang trên đường mang tiền đến Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Mộc Hóa để trả nợ thì bị té xe, bất tỉnh. Theo người nhà ông T., khi ông được đưa vào bệnh viện thì số tiền hàng tỉ đồng ông mang theo bị mất từ lúc nào.

Sáng 6-6, khi chạy đến điểm giao giữa đường sắt Bắc-Nam và đường dân sinh thuộc TP Tuy Hòa (Phú Yên), xe tải 78K-8522 do tài xế Lê Nguyễn Việt Tiến điều khiển bị đoàn tàu SE7 tông thẳng vào. Cú va chạm khiến xe tải vỡ nát và đầu máy tàu bị móp. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế Tiến thiếu quan sát khi lái xe băng qua đường sắt.

BV Đa khoa Long An cho biết hai trong ba nạn nhân của vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa bàn TP Tân An (Long An) đã tử vong.

Trước đó, rạng sáng 6-6, xe mô tô (chưa rõ biển số) chở ba người gồm Nguyễn Tấn Kiệt, Võ Đông Sang và một thiếu nữ chạy tới địa điểm trên thì đụng vào trụ đèn nằm giữa đường của công trình đang thi công mở rộng quốc lộ 1A. Lực đâm mạnh khiến kết quả là đến chiều cùng ngày, chỉ một nạn nhân nữ còn sống nhưng đang trong tình trạng nguy kịch.

