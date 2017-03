Khai quật tử thi người phụ nữ chết trong buồng tắm

Sáng ngày 4/10, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công huyện Thới Bình (Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa khai quật mồ của Đoàn Thị Kê (37 tuổi, ngụ ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) để làm rõ nguyên nhân cái chết của người phụ nữ này.

Theo thông tin ban đầu, do giữa Kê và chồng (anh Trương Hoàng Ni, 38 tuổi) xảy ra mâu thuẫn về việc anh Ni cho một người bạn vay tiền hơn 10 triệu đồng nhưng chỉ đòi lại được có 6 triệu thì người bạn ấy đã bị phạt tù nên không đòi được. Trong lúc cãi nhau, Kê có nói với chồng là sẽ tự vẫn.

Tưởng chừng Kê giận nói vạy rồi thôi, nhưng đến 0h45 ngày 21/9 thì người nhà hốt hoảng khi phát hiện Kê chết với tư thế treo cổ trong buồng tắm, lập tức trình báo đến công an địa phương.

Ông Trương Công Bằng, trưởng công an ấp Cây Khô cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã mời phía gia đình của Kê đến làm việc. Taị buổi làm việc này, người nhà Kê đã thống nhất không cần khám tử thi. “Không biết động lực nào thúc đẩy mà mãi đến ngày nay gia đình đột nhiên yêu cầu lực lượng chức năng quật mồ khám tử thi”, ông Bằng nói.

Về cái chết của chị Kê cũng có nhiều nghi vấn, nếu Kê tự vẫn thì tại sao đầu tóc của nạn lại bị ướt, thân nhân cho rằng cái chết của Kê là do bị trấn nước (một hình thức tra tấn mà nạn nhân bị trói chặt và bị dội nước vào mặt, làm ngạt thở và hít nước vào phổi, gây ra cảm giác tương tự khi bị ngạt nước) chứ không phải treo cổ tự vẫn…

Một lãnh đạo Cơ quan công an huyện Thới Bình cho biết, do Kê đã chết quá nhiều ngày nên việc khám tử thi chưa thể cho kết quả ngay được mà phải chờ giám định mới có kết quả chính xác. Cơ quan công an huyện Thới Bình sẽ nỗ lực hết mình để làm rõ nguyên nhân trong thời gian sớm nhất.

Theo Tuấn Thanh (Dân trí)